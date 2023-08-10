قلبها جامد.. شاهد فتاة تتناول وجبتها مع أسد دون خوف

صدمة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو قصير لفتاة تجلس مستريحة بجوار أنثى أسد يتناولون وجبة بجوار بعضهما في أمان دون خوف منها للحيوان الذي يعتبره الكثيرون أقوى المفترسين في العالم.

ويظهر في الفيديو فتاة عشرينية ترتدي تيشرت أسود يبدو على وجهها الراحة والاطمئنان وتتناول وجبة العشاء في مدخل خاص بإحدى المنازل الخليجية وبجوارها أنثى أسد تتناول هي الأخرى وجبتها من اللحوم النيئة الكثيفة وتلتها قطعة تلو الأخرى.

وعلق رواد المواقع على المقطع بردود أفعال متباينة أكثرها مصدوم من الفعل الذي لا يبدو أليفا لكثير من البشر.

تربية الحيوانات في المنازل

ويشتهر مواطني معظم الدول الخليجية بتربية الحيوانات المفترسة وترويضها كنوع من الهواية والتباهي معا، بينما يعتبر وجود حيوان مثل الأسد في المنزل من المستحيلات لدى معظم الدول العربية الأخرى.

والأغرب في الحدث هو وجود السيدة الشابة، حيث اعتاد البعض على هذا الفعل من رجال لا من نساء.