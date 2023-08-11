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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أميرة جمال : الرياضة النسائية في مصر تعيش أزهى عصورها

صدى البلد

قدمت الإعلامية أميرة جمال حلقة جديدة من برنامجها «ع التراك» على ON SPORT FM، اليوم الجمعة.


وتحدثت أميرة جمال في بداية الحلقة عن الرياضة النسائية واستعرضت الإنجازات التي حققتها المرأة والبطلة المصرية في السنوات الأخيرة، والميداليات التي من المتوقع أن تحققها البطلات المصريات في أولمبياد باريس 2024.


وقالت أميرة إن الرياضة النسائية في مصر تعيش أزهى عصورها وبطلات الألعاب الفردية أثبتن جدارتهن ويعكسن الدور الذي تقوم به الدولة في رفع مكانة المرأة المصرية.


وأكدت أميرة أن البطلات المصريات حققن إنجازات وميداليات أولمبية وتفوقت الرياضيات على نجوم الألعاب الجماعية وأيضا على الأبطال الرجال، وفي الأولمبياد الأخيرة في طوكيو حققت المرأة نصف عدد الميداليات،  ونجحت البطلة المصرية فريال أشرف لاعبة الكاراتيه، فى حفر اسمها بحروف من ذهب في تاريخ الرياضة المصرية والعربية والإفريقية، بعدما حصدت أول ميدالية ذهبية لمصر والعرب وإفريقيا في أولمبياد طوكيو الماضية بلعبة الكاراتيه، لتحقق انجازا تاريخيا غير مسبوق وتصبح مثالاً قوياً للتحدي وإثبات الذات، وفي نفس اللعبة حققت جيانا فاروق الميدالية البرونزية، أما هداية ملاك فحدث ولا حرج لأنها الوحيدة التي حققت ميداليتين في الأولمبياد في دورتين متتاليتين، وذلك بعد تتويجها ببرونزية التايكوندو في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وواصلت البطلة المصرية تألقها وعادت من جديد لتحصد برونزية أولمبياد طوكيو الماضية.
وتوقعت أميرة أن تحققت بطلات مثل سمر حمزة وسارة سمير ميداليات في أولمبياد باريس 2024، وفي البارالمبية متوقع أن تحصد فاطمة عمر ميدالية جديدة لمصر.

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