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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من الجيش الإسرائيلي بعد ارتفاع حالات الانتحار بين جنوده

أرشيفية
أرشيفية

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت قرارا عاجلا بعد ارتفاع حالات الانتحار بين جنوده الذين شاركوا في حرب غزة 2014 وأصيبوا بحالات اكتئاب صعبة.

 

وقال موقع "والا" العبري، إن الجيش الإسرائيلي قرر تشكيل فريقا لفحص طلبات الاعتراف بالحالات النفسية وحالات "اضطراب ما بعد الصدمة" بين الجنود.

 

والإثنين الماضي، أقدم جندي إسرائيلي من لواء "كفير" على الانتحار، وذكرت القناة 12 العبرية أن الجندي أور دونيو من لواء كفير أقدم على الانتحار قبل قليل.

وقالت إنه "بعد يوم واحد من دفن زميله الذي أحرق نفسه جراء معاناته من حالة نفسية بسبب أحداث صعبة جرت معه خلال حرب 2014 بغزة - انتحر اليوم أيضا الجندي دونيو من سكان المنطقة الجنوبية حيث عاني من اضطراب ما بعد الصدمة بسبب خدمته العسكرية".

ولواء كفير يعرف أيضا باللواء رقم 900 هو أحد ألوية جيش الاحتلال الإسرائيلي يتمركز تاريخياً في الضفة الغربية المحتلة.

وتم تشكيل ستة كتائب مشاة مختلفة في بداية التسعينات لمساندة القوات المدرعة الموجودة في الضفة الغربية.

ثم أصبحت هذه كتائب مختصة في القتال في المدن إبان الانتفاضة الثانية.

وفي 6 ديسمبر 2005 أعلن عنه كلواء مستقل يحمل هذا الاسم تابع للشعبة 162 في قيادة المنطقة الوسطى.

واشتهر اللواء منذ إنشائه بممارساته القمعية وأعمال التنكيل بحق السكان الفلسطينيين، إضافة إلى إعلان مجندين فيه رفضهم تنفيذ أوامر إخلاء المستوطنات.

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