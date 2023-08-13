في عيد ميلادها.. قصة زواج لميس جابر من يحيي الفخراني

تحتفل اليوم الأحد 13 أغسطس، الكاتبة الدكتورة لميس جابر، بعيد ميلادها الـ 76 إذ ولدت بمثل هذا اليوم عام 1947، ولها العديد من المؤلفات والأعمال الفنية أبرزها بالسينما فيلم مبروك وبلبل لزوجها الفنان يحيى الفخراني، وفي الدراما مسلسل الملك فاروق لـ الفنان تيم حسن ووفاء عامر.

لميس جابر وزواجها من يحيي الفخراني

وجمع يحيى الفخرانى ولميس جابر قصة حب كبيرة كللت بالزواج المستمر منذ أكثر من 20 عامًا، حيث التقى الزوجان في الجامعة حين كان يدرسان الطب، والتقيا خلال تقديم "الفخرانى" إحدى المسرحيات على خشبة مسرح الجامعة، إلا أن خللا فى العرض جعله يغضب ويترك المسرح، وكانت "لميس" لأول مرة هناك وحاولت تهدئته، ونجحت فى ذلك لتولد شرارة الحب بينهما.

قرر "الفخرانى" بعد تخرجه من الجامعة أن يترك مهنة الطب ويتفرغ للتمثيل، مؤكدًا أنه فوجئ بتدعيم زوجته له، نظرًا لإيمانها بموهبته، وهو ما جعل حبه لها يزداد.

وكان يحيى الفخراني قصة مع زوجته الدكتورة لميس جابر قبل أن يتزوجا، ففي كلية الطب تعرف الفخراني على زميلته لميس جابر، وقال إنه في ذات مساء على خشبة المسرح الجامعي كان يعرض مسرحية لبرنارد شو، وحدث في المشهد الأخير من المسرحية نوع من الخطأ الناتج عن إدارة المسرح، فترك المسرح غاضبا، وبين الكواليس واجهته لميس زميلته في كلية الطب، وحاصرت ثورته، وطلبت منه أن يعود لتحية المشاهدين، سواء شعروا بالخطأ أو لا.

لميس جابر تروي قصة حبها مع يحيى الفخراني

وقالت لميس جابر خلال لقاء لها في برنامج "مساء دى ام سى" علي قناه dmc الفضائية: "الفشل والطلاق في الحياة الزوجية أصبح كثيرا عن اللازم في هذا الزمن ويجب على الشريكين الاختيار بصدق فقط وكان دائما الفنان يحيي الفخراني يقول شيئان يجب أن يتم عملهم مجانا الزواج والفن وهذا للاستمرار".

وأوضحت لميس جابر ، "انني تعرفت على الفنان يحيى الفخراني في ثانية جامعة وتزوجنا ونحن في الامتياز، وظللنا أصدقاء أنا ويحيى لفترة قبل الحب والزواج".

وتابعت لميس جابر: "تزوجت انا ويحيى ولم يكن لدينا شقة وبعدها قررت ان يكون تكليف عملي في الريف المصري سنة 1973 ولم ألغي تكليفي إلا قبل ولادتي لشادي ابني ولم نجلب شقة الا قبل الخلفة بشهرين او ثلاثة".

وأكملت: "تزوجت علي أثاث منزل والدته وظليت على هذا الأثاث لمدة 12 عاما".