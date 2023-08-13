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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كلاكيت تالت مرة.. سرقة حساب المخرج عمر عبد العزيز على فيسبوك

المخرج عمر عبد العزيز
المخرج عمر عبد العزيز

أعلن المنتج محمد العدل، عن سرقة حساب المخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية،  خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على فيسبوك. 

وكتب محمد العدل، عبر حسابه على فيسبوك: «في واحد سارق حساب المخرج عمر عبد العزيز لتالت مرة.. مش فاهم مستقصده ليه؟». 

 

عمر عبد العزيز يشارك بمهرجان الغردقة 

أعلن المخرج الكبير عمر عبد العزيز رئيس إتحاد النقابات الفنية، مشاركته فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الأولي والمقرر لها 21 إلي 27 سبتمبر 2023، برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي.

وأشار المخرج عمر عبد العزيز، إلي حرصه علي حضور  الفعاليات في رسالة دعم لإدارة المهرجان بعد متابعته لكل التحضيرات التي تتم بشكل مدروس ومخطط له علي مدار العام.

جاء ذلك خلال لقاءه بالكاتب الصحفي قدري الحجار مدير المهرجان، والذي وعد بمفاجآت عديدة تضم فعاليات فنية تستمر علي مدار أيام متتالية.

وأكد المخرج عمر عبد العزيز، أن علاقة الصداقة الوطيدة التي تجمعه برئيس المهرجان محمد الباسوسي، والذي يتواصل بشكل مستمر معه للاستفادة بخبراته بالمشاركة في المهرجانات السينمائية الدولية داخل وخارج مصر، لافتا إلي تأكيد الباسوسي له بأن المهرجان سيكون مختلف لانه يحاكي الشباب بالإضافة إلي مشاركة كبار الفنانين في مصر والعالم.

في السياق ذاته، كشف الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان، انه علي مدار الشهر الماضى، إجتمعت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب بشكل منتظم لإختيار البوستر الرسمى من بين 158 بوستر وصلت لإدارة المهرجان من خلال المسابقة الشبابية التى أعلنت عنها إدارة المهرجان في مايو الماضي.

وقررت إدارة المهرجان الإستعانة بفنان تشكيلى كبير  لإختيار البوستر الأول للمهرجان. 

عمر عبد العزيز المخرج عمر عبد العزيز محمد العدل المنتج محمد العدل اتحاد النقابات الفنية

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