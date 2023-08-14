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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد.. صراخ وبكاء في جنازة شعبية للدكتور إيهاب الشيخ طبيب الإنسانية بطنطا

جنازة الدكتور إيهاب
جنازة الدكتور إيهاب الشيخ طبيب الإنسانية بمسجد توكل

شيع أسر وعائلات مدينة طنطا بمحافظة الغربية، ظهر اليوم جثمان الطبيب الراحل إيهاب الشيخ استشاري جراحات الأورام السرطانية عقب أداء صلاة الجنازة ظهر اليوم بمسجد توكل بالمنطقة الأزهرية ودفنه بمقابر أسرته بمسقط رأسه بسيجر.

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اليوم.. أهالي طنطا يودعون إيهاب الشيخ استشاري الأورام بمسجد توكل


وخيمت ملامح اتشاح رجال والسيدات بارتدائهم الملابس السوداء أثناء في مشاركتهم مراسم جنازه مهيبة لوداع زميلهم طبيب الإنسانية، الراحل وسط ملامح البكاء والدموع التي خيمت علا ملامح وجه أفراد أسرته وأبناءه وزملائه من جموع الأطباء .

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وشهدت مدينة طنطا شهدت واقعة وفاة الدكتور إيهاب الشيخ مدير جمعية الأورام واستشاري أورام أثناء كشفه علي حالة مرضية داخل منزلها إثر تعرضه للأزمة قلبية وهبوط حادث في الدورة الدموية .

وفي ذات السياق ، نعي الدكتور محمد ناصر  الشيخ في وفاة شقيقه عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فس بوك "إن لله وانا إليه راجعون..توفى إلى رحمة الله تعالى اخى الحبيب الدكتور إيهاب الشيخ استشارى جراحة الاورام الجراح البارع والطبيب الانسان.
وتابع بقوله " مات صاحب الفضل علينا .. توفى وهو يعمل حتى لحظة وفاته ..كنت اعتمد عليه ليدفننى عند وفاتى
فإذا به يسبقني .. صلاة الجنازة عقب صلاة ظهر الإثنين 14 اغسطس فى مسجد توكل بسيجر والدفن بمدافن سيجر بطنطا والعزاء بدار المناسبات بجوار جامع المحافظة نفس اليوم الإثنين 14 اغسطس.. وانا لله وانا اليه راجعون". 

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جدير بالذكر مشاركة أطباء ونواب مستشفيات طنطا الجامعي ولفيف من الشخصيات العامة في مراسم وداع الطبيب الراحل ودفنه في مقابر عائلته بمقابر سيجر .

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