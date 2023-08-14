اليوم.. أهالي طنطا يودعون إيهاب الشيخ استشاري الأورام بمسجد توكل

يشيع أسر وعائلات مدينة طنطا بمحافظة الغربية ظهر اليوم جثمان الطبيب الراحل إيهاب الشيخ استشاري الأورام السرطانية عقب أداء صلاة الجنازة ظهر اليوم بمسجد توكل بالمنطقة الأزهرية ودفنه بمقابر أسرته بمسقط رأسه بسيجر .

كانت مدينة طنطا شهدت واقعة وفاة الدكتور إيهاب الشيخ مدير جمعية الأورام واستشاري أورام أثناء كشفه علي حالة مرضية داخل منزلها إثر تعرضه للأزمة قلبية وهبوط حادث في الدورة الدموية .



في المقابل نعي الدكتور محمد الشيخ في وفاة شقيقه عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فس بوك "إن لله وانا إليه راجعون..توفى إلى رحمة الله تعالى أخى الحبيب الدكتور إيهاب الشيخ استشارى جراحة الأورام الجراح البارع والطبيب الانسان.



وتابع بقوله " مات صاحب الفضل علينا ..توفى وهو يعمل حتى لحظة وفاته ..كنت اعتمد عليه ليدفننى عند وفاتى.



فإذا به يسبقني ..صلاة الجنازة عقب صلاة ظهر الإثنين ١٤ أغسطس فى مسجد توكل بسيجر والدفن بمدافن سيجر بطنطا والعزاء بدار المناسبات بجوار جامع المحافظة نفس اليوم الإثنين 14 اغسطس؛ وإنا لله وإنا إليه راجعون."