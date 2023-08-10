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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي يتفقد الجناح الرقمي لجامعة طنطا بمعرض أخبار اليوم التعليمى

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

تفقد  اليوم الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جناح جامعة طنطا بمعرض ومؤتمر التعليم الدولي السابع العالي للجامعات الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم خلال الفترة من 10-11 أغسطس 2023، بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب ومستشار الاتصال السياسي بالجامعة، بمشاركة جامعات حكومية وخاصة وأهلية وجامعات تكنولوجية ومعاهد عالية.

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شهد  وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال تفقده  جناح الجامعة  عرض تعريفى يتضمن  الانجازات التي قامت بها جامعة طنطا في مسارات متنوعة شملت التطوير الاداري وتطبيق منظومة الحوكمة المالية والادارية والمعرفية والتطوير الاكاديمي والبحثي من خلال البرامج البينية المستحدثة والتي تستهدف اعداد خريجين مؤهلين معرفيا ومهاريا لتلبية احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي من منظور تكاملي مع الموارد المادية والبشرية على المستويات الاقليمية والمحلية والدولية  تنفيذا  لتوجيهات الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة في صياغة خطة الجامعة الاستراتيجية لدعم مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠.

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شهد جناح جامعة طنطا اليوم اقبال كثيف من الطلاب المشاركين في المؤتمر، ورواد المؤتمر للتعرف على البرامج الدراسية الجديدة التي تقدمها الجامعة في مختلف التخصصات، وتعزيز التواصل الدائم والفعال مع الطلاب وتزويدهم بأحدث المعلومات، وتعريفهم بالتخصصات والبرامج الدراسية المختلفة التي تقدمها الجامعة.

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جدير بالذكر أن مشاركة جامعة طنطا هذا العام شهدت لأول مرة الارتكاز على البنية الرقمية في تعريف الزائرين بكافة الخدمات والبرامج التخصصية التي تقدمها الجامعة من خلال توفير أجهزة تصفح واكواد الكترونية تتيح لكافة الزوار التعرف على الخدمات بالكامل الكترونيا تمهيدا لإعلان طنطا جامعة رقمية بنهاية العام الحالي.

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