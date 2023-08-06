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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة طنطا يهنئ مدير أمن الغربية الجديد بتولي مهام منصبه

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا

توجه الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا ، اليوم الأحد  ، إلى مقر مديرية أمن الغربية  ، لتقديم التهنئة إلى اللواء خالد مختار عبد السلام  لصدور قرار  معالى الوزير اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتعيينه مديراً لأمن الغربية، خلفاً للواء محمد عمار والذي تم تعيينه مساعدا لوزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا ، متمنياً له دوام التوفيق  والنجاح  والتقدم في منصبه الجديد 

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أشاد رئيس الجامعة خلال اللقاء بالدور الذي تقوم به الشرطة المصرية في حفظ أمن واستقرار الوطن  بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة .

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من ناحيته، أعرب مدير أمن الغربية الجديد عن تقديره وشكره لرئيس الجامعة على هذه اللفتة الطبية على تهنئته بتولي مهام المسئولية الجديدة، والتي تعكس حرص الجامعة على مد أواصر التعاون ودعم جهود الشرطة بالمحافظة .

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IMG-20230806-WA0091
IMG-20230806-WA0090
IMG-20230806-WA0090
الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق اللفت الشرطة المصرية

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