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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كانوا رايحين حفل زفاف.. إصابة 15 شخصاً في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق طنطا كفر الزيات

إسعاف لنقل الضحايا
إسعاف لنقل الضحايا

شهد طريق كفر الزيات المؤدي لقرية قصر نصر الدين بمحافظة الغربية، مساء اليوم، حادث انقلاب ميكروباص يستقله عدد من الأهالي كانوا في اتجاههم لحضور أحد الأفراح مما أسفر عن إصابة 15 شخص بإصابات بالغة.

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تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية، إخطارًا من النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قرية قصر نصر الدين بكفر الزيات، وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور للمعاينة، وتم استدعاء عدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين.

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والمصابون هم حمدي السيد الطباخ -76 سنة جرح بالرأس 5 سم وسحجات بالجسم، والشحات حامد قاسم-56 سنة اشتباه كسر بالقدم اليسرى وسحجات بالجسم ،كمال عبد الحكيم محمود 59 سنة، حمدي عامر ابراهيم 55 سحجات بالجسم، وحبشي محمد عوض -50 سنة اشتباه كسر بالساق الأيسر ومابعد الارتجاج وسحجات، وأحمد فاروق عبد السلام- 18 سنة جرح بالزجة 5 سم وسحجات بالجسم، وطه عبدالعال صالح -60سنة اشتباه كسر بالتراكوه اليمني وسحجات بالجسم، وعبد الرسول محمد حامد 68 سنة اشتباه كسر بالساعد الأيمن وسحجات وكدمات بالجسم، وصباح عبدالحميد الاشقر -52 سنة سحجات وكدمات بالجسم، وهناء ابراهيم عبدالرحمن 53 سنة اشتباه كسر بالساعد الأيسر وسحجات بالجسم، وهناء إبراهيم عبدالرحمن 53سنة، اشتباه كسر بالساعد الأيسر وسحجات بالجسم، ومريم حمدي علي 21 سنة سحجات وكدمات بالجسم، وعبدالعزيز السيد النجار 47 سنه اشتباه كسر بالكوع الأيمن وسحجات بالجسم، ومحمد صبحي الطباخ 60 سنه ضيق بالتنفس وسحجات وكدمات، وأحمد عزت عمر جابر 13 سنة جرح باليد 3سم وسحجات بالجسم.

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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