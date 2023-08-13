الغربية .. حريق هائل بمطعم ماكولات أسماك شهير في المحلة|صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من الدفع ب3 سيارات مطافىء لإخماد النيران بحريق هائل نشب بمطعم ماكولات اسماك شهير بمحيط نادي بلدية المحلة اثر ماس كهربائي مفاجىء وتم السيطرة على حريق مدخنه المطعم دون وقوع إصابات أو ضحايا.



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد باندلاع حريق هائل باحد مطاعم ماكولات الأسماك الشهيرة بمحيط اسوار نادي بلدية المحلة.



وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارات مطافىء وتم إخماد نيران الحريق.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية.

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