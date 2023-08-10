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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة طنطا: استحداث برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة في أحدث العلوم والتخصصات بالكليات

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، عن استحداث برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة في أحدث العلوم والتخصصات بالكليات لتحديث وتطوير منظومتها التعليمية ولتأهيل الخريجين للمنافسة في سوق العمل محليا ودوليا، ومواكبة خطط الدولة في التنمية. 

وأوضح زكي أن العام الجامعي الجديد يشهد إطلاق برامج أكاديمية بينية جديدة بكلية الهندسة بالجامعة، منها برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي والهندسة الطبية الحيوية، وذلك لمواكبة عصر التحول الرقمي.

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‎وقال رئيس الجامعة إن خطة جامعة طنطا الاستراتيجية تهدف إلى تطوير البرامج الدراسية وفقاً لأحدث العلوم والتخصصات بالكليات لتحديث وتطوير منظومتها التعليمية ولتأهيل الخريجين للمنافسة في سوق العمل محليا ودوليا ودعم رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي من خلال مسارات دراسية تشمل دعم الجوانب المعرفية والمهارية.

من جانبه، قال الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن البرامج المستحدثة بينية، حيث يشمل برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي تخصصي الهندسة والحاسبات والمعلومات، ويشمل برنامج الهندسة الطبية الحيوية تخصصي الهندسة والطب، مؤكدا أن صياغة اللوائح الدراسية تمت وفقا لأحدث المعايير القياسية الدولية لتواكب التطور الهائل في المجالات التكنولوجية والرقمية.

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فيما أوضح الدكتور أحمد نصر، عميد كلية الهندسة، أن البرامج المستحدثة تبدأ في استقبال الطلاب من العام الدراسي في سبتمبر المقبل وبنظام الساعات المعتمدة، حيث تشمل متطلبات التخرج دراسة الخريج 160 ساعة معتمدة. 

وشدد على أن موافقة لجنة القطاع الهندسي والمجلس الأعلى للجامعات جاءت بعد دراسة دقيقة للإمكانات المادية والبشرية بكلية الهندسة من معامل تخصصية وفراغات دراسية وأعضاء هيئة تدريس متخصصين.

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