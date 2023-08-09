قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وسط مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال للتصدي للاقتحامات .

ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية، فقد طالت هذه الاقتحامات بلدات بدو شمال غرب القدس، وقرية حجة شرق قلقيلية وبلدتي بيت أمر وصوريف بمحافظة الخليل ، وعرف من بين من طالتهم هذه الاعتقالات: الشاب أمير توفيق حماد - بلدة بدو/ القدس ، الأسير المحرر شاهر الحيح- صوريف/ الخليل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شاباً لم تعرف هويته بعد الاعتداء عليه قرب حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، حيث أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من عناصر الاحتلال وهم ينهالون عليه ضربا.