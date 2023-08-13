شرطة البيئة تشن حملات مكبرة على مصانع ومخازن الغربية

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملة مُكبرة إستهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة "الغربية".

أسفرت جهودها فى مجال حماية الثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية" تم ضبط (مصنع) بدون ترخيص بمضبوطات بلغت (5 طن مواد خام تستخدم فى تصنيع الأعلاف) بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للإستخدام .

و فى مجال حماية البيئة "المواد الغذائية" تم ضبط (مصنع – مخزنين) بدون ترخيص بمضبوطات بلغت (1 طن مواد خام دقيق – 12550 كرتونة "سناكس" متنوعة – 151632 عبوة مياة معدنية) بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للإستخدام و فى مجال حماية البيئة "مكامير الفحم" تم ضبط (5 مكامير فحم) لوجود مخالفات بيئية تتمثل فى (مزاولة النشاط بدون ترخيص – الحرق المكشوف مما يضر بالصحة العامة – إنبعاث أدخنة كثيفة) .

و فى مجال حماية البيئة "التفتيش البيئى" تم ضبط (5 ورش) لوجود مخالفات بيئية تتمثل فى (مزاولة النشاط بدون ترخيص – عدم وجود سجل بيئى - التخلص الغير أمن من المخلفات – عدم وجود الموافقة البيئية) و فى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط عدد (10) قضايا متنوعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية و إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية .