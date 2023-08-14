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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: إحالة 167 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية للتحقيق

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية احالة 167 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين والمنصرفين عن العمل بدون إذن رسمي للتحقيق بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميدانى المفاجئ بنطاق مراكز  دكرنس ونبروه ومن بينهم مسئولي وحدات خدمية وجدت مغلقة اثناء حملات التفتيش والمرور.

 
جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي اعده الحسين البغدادي مدير ادارة المتابعة وعرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على عدد من والوحدات الخدمية وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها.


هذا وقد تم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية باشراف اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الإنضباط والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.


هذا وقد أوضح التقرير أن الذين تم إحالتهم للتحقيق يشمل عدد 156 من العاملين بقطاع الصحة في كل من مستشفي دكرنس العام الوحدات الصحية في كل من قري ميت طريف والمحمودية مركز دكرنس والوحدات الصحية بقري ميت عباد وكفر الدكروري وبانوب وافنيش وابستو مركز نبروه.


كما شمل التحقيق عدد 9 من المسئولين والعاملين التابعين لادارة شباب نبروه وذلك في كل مراكز شباب ميت عباد وكفر الدكروري وبانوب وتيره وجدت مغلقة اثناء حملات التفتيش والمرور في مواعيد العمل الرسمية.


كما شمل التحقيق عدد 2 من العاملين بالادارة البيطرية بدكرنس والمركز الشامل لعلاج الحيوانات الاليفة بدكرنس.


وقد كلف محافظ الدقهلية كلا من وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة الشباب والرياضة ووكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية  لسرعة اتخاذ اللازم حيال اجراء التحقيقات في حالات الغياب وترك العمل بدون اذن رسمي ومسئولي الوحدات التي وجدت مغلقة اثناء التفتيش والمرور في مواعيد العمل الرسمية وجميع مرتكبي المخالفات الإدارية وفقا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرورالمشار إليه.

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية السكرتير العام للمحافظ العاملين بالمستشفيات الوحدات الصحية والبيطرية حملة المرور والتفتيش لدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مواعيد العمل الرسمية

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