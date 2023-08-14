البيئة تطلق مشروع تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء بالتعاون مع الأمم المتحدة

أكد رئيس جهاز شئون البيئة، الدكتور علي أبو سنة، أن الحكومة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات لتفعيل مفهوم المدن المستدامة بشرم الشيخ، بالتوازي مع تطوير فكرة مشروع (جرين شرم) لتحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء، من خلال عدد من مشروعات البنية التحتية والخدمية التي تم تخطيطها وتنفيذها على أسس مستدامة، بجانب تنفيذ إجراءات الحفاظ على التنوع البيولوجي مؤخرًا.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس جهاز شئون البيئة، نيابةً عن وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، في افتتاح ورشة العمل التمهيدية لمشروع تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة الخضراء (جرين شرم)؛ التي تعد الإطلاق الرسمي للمشروع المنفذ من وزارة البيئة بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأوضح أبو سنة أن الورشة تهدف لإطلاق مشروع مدينة شرم الشيخ مدينةً خضراء رسميًا، ومناقشة القضايا الرئيسية للمشروع، والإطار العام والاستراتيجية وخطة التنفيذ الخاصة به، وسبل التعاون بين جميع أصحاب المصلحة لضمان تحقيق الأهداف الرئيسية، وعلى رأسها تحويل مدينة شرم الشيخ لأول مدينة سياحية خضراء ومستدامة في مصر والمنطقة العربية، من خلال تحقيق الاستدامة بالقطاع السياحي وضمان نموه بشكل لا يهدد الموارد الطبيعية.

وأشار رئيس الجهاز إلى استمرار البناء على استراتيجية تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة مستدامة، ووضع الأولويات ورسم خارطة الطريق لتنفيذها بالتعاون مع المحافظة والوزارات المختلفة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني والسكان المحليين، لوضع شرم الشيخ على الخريطة العالمية للمدن المستدامة؛ مما سيكون له مردود اقتصادي واجتماعي كبير، بجانب تحقيق استدامة الموارد الطبيعية ومن ثم استدامة المنتج السياحي.

ولفت أبو سنة إلى أن وزارة البيئة بدأت رحلة طويلة لدمج البعد البيئي بقطاع السياحة من عام 2018، من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة بالتعاون الوثيق مع وزارة السياحة وهيئة التنمية السياحية والقطاع الخاص، بدءًا من وضع معايير التنمية السياحية المستدامة لتحديث استراتيجية السياحة المستدامة، ووضع الدلائل الإرشادية للممارسات المستدامة بالفنادق والمطاعم لدعم علامة جرين ستار، وإدخال علامة جرين فينز، أما على مستوى المحميات والسياحة البيئية؛ فتم وضع خطط الإدارة لساحل شرم الشيخ ومحمية رأس محمد، وإطلاق حملة إيكو إيجبت ودمج المجتمعات المحلية في قطاع السياحة البيئية.

وأشاد بقرار محافظ جنوب سيناء خالد فودة بتشكيل لجنة على مستوى المحافظة لمتابعة ودعم وتذليل العقبات التي قد تواجه المشروع والتي تضم جميع أصحاب المصلحة والسكان المحليين.

من جانبه، أكد محافظ جنوب سيناء خالد فودة، على مبادرة المحافظة في تنفيذ مجموعة من الإجراءات بالتعاون مع الوزارات المعنية لتفعيل مفهوم المدن المستدامة بشرم الشيخ، خاصة خلال الإعداد لمؤتمر المناخ COP27، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات على أسس مستدامة، ووضع استراتيجية واضحة وخطة تنفيذية من خلال مشروع جرين شرم، ووضع مؤشرات نجاح وربطها بمؤشرات التنمية المعدة من المحافظة باستخدام GIS (النظام المعلوماتي الجغرافي الرقمي)، والدعم الفني والمالي للقطاع الخاص ومجلس المدينة لتجربة التكنولوجيات الحديثة قليلة الانبعاثات، والتأكيد على دعم المجتمعات المحلية والتنمية الشاملة لقاطني المحميات الطبيعية.

وأشار المحافظ إلى التعاون والتكامل بين المحافظة ووزارة البيئة وجميع أصحاب المصلحة للتخطيط وتنفيذ أنشطة المشروع، من خلال تشكيل لجنة جرين شرم لمتابعة أنشطة المشروع وتذليل أي عقبات.

وأكد مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة البيئية بوزارة البيئة، محمد عليوة، أن مشروع "جرين شرم" الذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومحافظة جنوب سيناء والممول من مرفق البيئة العالمي بمنحة قدرها 7 ملايين دولار ولمدة 6 سنوات، يهدف إلى تحويل مدينة شرم الشيخ لنموذج متكامل لمدينة سياحية مستدامة بأهمية إقليمية وعالمية، من خلال وضع استراتيجية لتحقيق هذا الهدف وتنفيذها من خلال عدة محاور؛ ومنها تطبيق مجموعة متكاملة من السياسات والإجراءات الفاعلة للدعم الفني والمالي للتكنولوجيات منخفضة الانبعاثات في مجالات الطاقة، والمواصلات، والمياه، وتفعيل خطة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة والخطرة، ووضع وتطبيق إجراءات فاعلة لتحسين منظومة إدارة الموارد الطبيعية سواء بالمدينة أو بالمحميات المتاخمة لها (راس محمد، ونبق، وأبو جالوم) مع التركيز على التنمية المتكاملة لسكان هذه المحميات وخلق فرص لدمجهم سواء بمنظومة حماية الموارد الطبيعية أو السياحة البيئية داخل هذه المحميات.