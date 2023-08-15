في عيد ميلاد رجاء يوسف .. تعرف على أبرز أعمالها

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة رجاء يوسف ، والتي قدمت أعمالا مميزة.

جد الفنانة رجاء يوسف هو عباس العربي صاحب السيرك العربي ما منحها فرصة كبيرة لتظهر كبطلة من خلال العروض التي تم تقديمها للجمهور وكانت بوابة رجاء يوسف للدخول إلى عالم التمثيل بعد أن قدمها المخرجون في العديد من الأعمال الفنية التي صنعت شهرتها وبصمتها الخاصة.

رقص بدأت الفنانة رجاء يوسف مشوارها الفني في العديد من الأعمال التي حظيت بجماهيرية عالية في ذلك الوقت منها: "ساعة لقلبك، البنات شربات، أسرار الناس، كأس العذاب، المهرج الكبير، غضب الوالدين".

أفلام رجاء يوسف

لمعت رجاء يوسف في العديد من الأفلام السينمائية وفي مقدمتها "4 بنات وظابط، الكمساريات الفاتنات، المظ وعبده الحامولي، سمارة، وداعا أيها الليل الشيطانة الصغيرة، الطائرة المفقودة، السجينتان، بنات شربات، إنسان غلبان، الحبيب المجهول، المحتال، شاطئ الذكريات، أميرة العرب، المخدوع، الشيطانة الصغيرة".

قدمت رجاء يوسف ثنائيا ناجحا مع شقيقتها عواطف في العديد من الأعمال السينمائية.

مسلسلات رجاء يوسف

شاركت الفنانة رجاء يوسف في العديد من الأعمال الدرامية في الإذاعة من بينها مسلسل إشراقة القمر في العام 1987، و"انتظر لا تقتلني" و "عاشق الروح".



استطاعت الفنانة رجاء يوسف أن يكون لها رصيدا فنيا يتخطى الـ50 عملا خلال مسيرتها الفنية الطويلة.

رجاء يوسف منتجة

- اقتحمت الفنانة رجاء يوسف عالم الإنتاج من خلال طرح العديد من الأفلام

زوج رجاء يوسف

تزوجت الفنانة رجاء يوسف من المخرج أحمد النحاس، وآخر أعمال الفنانة رجاء يوسف السينمائية فهو فيلم الأوهام والذي انتج عام 1988 لتبتعد بعده رجاء يوسف عن التمثيل نهائيا لتتفرغ إلى حياتها الخاصة وعائلتها.