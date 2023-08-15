عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاد رجاء يوسف .. تعرف على أبرز أعمالها

رجاء يوسف
رجاء يوسف

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة رجاء يوسف ، والتي قدمت أعمالا مميزة.

 

جد الفنانة رجاء يوسف هو عباس العربي صاحب السيرك العربي ما منحها فرصة كبيرة لتظهر كبطلة من خلال العروض التي تم تقديمها للجمهور وكانت بوابة رجاء يوسف للدخول إلى عالم التمثيل بعد أن قدمها المخرجون في العديد من الأعمال الفنية التي صنعت شهرتها وبصمتها الخاصة.

رقص بدأت الفنانة رجاء يوسف مشوارها الفني في العديد من الأعمال التي حظيت بجماهيرية عالية في ذلك الوقت منها: "ساعة لقلبك، البنات شربات، أسرار الناس، كأس العذاب، المهرج الكبير، غضب الوالدين".
أفلام رجاء يوسف 
لمعت رجاء يوسف في العديد من الأفلام السينمائية وفي مقدمتها  "4 بنات وظابط، الكمساريات الفاتنات، المظ وعبده الحامولي، سمارة، وداعا أيها الليل الشيطانة الصغيرة، الطائرة المفقودة، السجينتان، بنات شربات، إنسان غلبان، الحبيب المجهول، المحتال، شاطئ الذكريات، أميرة العرب، المخدوع، الشيطانة الصغيرة".

قدمت رجاء يوسف ثنائيا ناجحا مع شقيقتها عواطف في العديد من الأعمال السينمائية.
مسلسلات رجاء يوسف 
شاركت الفنانة رجاء يوسف في العديد من الأعمال الدرامية في الإذاعة من بينها مسلسل إشراقة القمر في العام 1987، و"انتظر لا تقتلني" و "عاشق الروح".


استطاعت الفنانة رجاء يوسف أن يكون لها رصيدا فنيا يتخطى الـ50 عملا خلال مسيرتها الفنية الطويلة.
رجاء يوسف منتجة 
- اقتحمت الفنانة رجاء يوسف عالم الإنتاج من خلال طرح العديد من الأفلام

زوج رجاء يوسف 
تزوجت الفنانة رجاء يوسف من المخرج أحمد النحاس، وآخر أعمال الفنانة رجاء يوسف السينمائية فهو فيلم الأوهام والذي انتج عام 1988 لتبتعد بعده رجاء يوسف عن التمثيل نهائيا لتتفرغ إلى حياتها الخاصة وعائلتها.

رجاء يوسف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد في قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي.. تفاصيل

رسميا.. الأهلي يودع مهاجمه محمد شريف غدا

أحمد شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

الفرط بـ7 جنيه.. مفاجأة سارة بشأن أزمة السجائر واختفاء بعض الأنواع

بينها طب بيطري وتمريض.. توقعات الحد الأدنى لعلمي علوم المرحلة الثانية.. فيديو

تعليق مثير لـ مهيب عبد الهادي عن رحيل محمد شريف من الأهلي

لماذا ارتفعت أسعار الطماطم والبطاطس والبصل بالأسواق.. ومتى موعد الانخفاض؟| الزراعيين تجيب

مفاجأة.. محمد صلاح يمنح اتحاد جدة السعودي الضوء الأخضر للتفاوض مع ليفربول

موضوعات متعلقة

10 صور من حفل لطيفة بمهرجان قرطاج .. شاهد

مستوى متدني وبيدعوا خفة الظل.. ماجدة خيرالله تهاجم مسلسل سيب وأنا أسيب

مبعرفش أمثّل إغراء|هند عاكف : رفضت دور مديحة كامل فى فيلم المزاج ..فيديو

أغلى الحبايب.. أنغام تحتفل بعيد ميلاد المايسترو هاني فرحات

فى ذكري وفاته.. تعرف على المرض الذى تسبب فى وفاة طلعت زين

في ذكرى وفاتها.. شويكار تنبأت بنجومية هؤلاء الفنانين

بعد حفل العلمين.. كارول سماحة تحي حفلها الأول فى مالمو بالسويد| شاهد

وفاة والدة المخرج تامر بسيوني

ترشيحاتنا

أفضل وأرخص موبايل سامسونج لمحدودي الدخل في السوق المصري

هدفان لتشريع مادة عقوبة جريمة الرشوة في القانون.. تعرف عليهما

بعد تجنيسه.. باتريك يوسف يكشف ذكرياته في مصر ويعلن عن فريقه المفضل

هل يجوز التشاؤم من رقم؟ .. دار الإفتاء تجيب

استقرار أسعار العملات العربية في مصر

منافس صيني للعمالقة .. جاك تقدم "T8 Pro" من فئة البيك اب |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب سيلفي على محطة القطار.. نهاية مأساوية لرجل وامرأة في شيكاجو

صغرت عشرين سنة .. علا غانم تثير جدلا بأحدث ظهور

خناقة بالدوري السعودي..الفرعون طارق حامد على وشك الرحيل عن الاتحاد ويتسبب في أزمة

كان يمنع هاتفه من السقوط..حكاية السيلفي الأخير لشاب في إيطاليا

فيديو

شايفين الصحاب..سيدة عربية تهدي صديقتها سيارة بـ 3 ملايين جنيه/ فيديو جراف

حبس ومحاكمة .. قادة الانقلاب يوجهون تهمة الخيانة العظمي للرئيس المعزول محمد بازوم

تجار باب البحر والسجائر| الحكومة تتحرك والشرقية للدخان تجهز مفاجأة

4 أزمات تضرب الأهلي| تمرد "المخيف" أبرزها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ