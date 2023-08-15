عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوم يظهرون بعد الاختفاء.. عبدالله مشرف بالعكاز.. رشوان توفيق ينفى شائعة وفاته.. وصفاء أبو السعود وشمس البارودي ونيللى يلفتون الأنظار

عبد الله مشرف
عبد الله مشرف

شهد الوسط الفنى فى الفترة الأخيرة ظهور نادر لعدد من النجوم الذين اختفوا بشكل مفاجئ وقد أحدث ظهورهم حالة من الجدل الواسع سواء عبر السوشيال ميديا أو فى المناسبات الفنية أو الشخصية ولعل من أبرز هؤلاء عبد الله مشرف ورشوان توفيق وحسن يوسف وشمس البارودي ونيللى وصفاء ابو السعود وهو ما نرصده فى التقرير التالى.

بعد ارتداء الحجاب.. نجمة ذا فويس كيدز تلتحق بألسن عين شمس

إيرادات الأفلام.. محمد هنيدى ينتصر على الجميع وكريم عبد العزيز نمر 3

عبد الله مشرف

حرص الفنان عبد الله مشرف علي حضور حفل ختام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته ال 16 المقام حاليا علي مسرح النافورة بدار الاوبرا المصرية .

وظهر عبد الله مشرف وهو يتكا علي عصا يتساعده علي السير فى أحدث ظهور له ، وذلك بعد فترة طويله من الغياب عن حضور اي مناسبات فنية.

عبد الله مشرف

رشوان توفيق

كما حرص الفنان رشوان توفيق  علي حضور حفل ختام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته ال 16 المقام حاليا علي مسرح النافورة بدار الاوبرا المصرية .

وظهر الفنان رشوان توفيق بذقن طويلة علي غير العادة فى أحدث ظهور لها بعد شائعات الوفاة التى ترددت عنه.

رشوان توفيق 

حسن يوسف وشمس البارودي

أما جاء ظهور كل من حسن يوسف وشمس البارودي فى مناسبة حزينة وهى وفاة ابنهما غرقا والذى كان حديث الرأى العام منذ فترة قصيرة وكان هذا الحدث الجلل بالنسبة لهما دافعا للظهور للإعلام بعد فترة غياب طويلة وخاصة الفنانة المعتزلة شمس البارودي التى كانت مختفية عن الإعلام ولم تظهر سوى فى بعض الصور على مواقع التواصل الاجتماعى.

حسن يوسف وشمس البارودى

نيللى

بينما تداول مستخدمو الفيسبوك صورة انتشرت بشكل كبير للفنانة نيللي صاحبة فوازير رمضان.

وكانت ظهرت نيللي بصورة تجمعها مع حلا شيحة وابنتها واعتمدت نيللي تسريحتها المعتادة والتي اسدلت فيها شعرها علي الجانبين بنفس اللون الأشقر الذي اعتادت علي الظهور به.

وانهالت التعليقات علي صورة نيللي وذلك لملامحها التي لم تتغير ملامحها بالرغم من كبر سنها حيث انها تبلغ ٧٥ عاما وهذا ما أثار الجدل.

وكانت أبرز التعليقات تبقى نيللي رمز الجمال والفن للاستعراضي وآخرون، نيللي الجميلة وحشتنا.

نيللى 

صفاء أبو السعود

كما حرصت الفنانة صفاء أبو السعود على حضور عزاء والد الفنانة أروى جودة منذ فترة قصيرة فى ظهور نادر لها والذى أقيم فى مسجد الحامدية الشاذلية.

ويأتى حضور صفاء أبو السعود لعزاء والد أروى جودة لـ القرابة التى تجمعها بالفنانة أروى جودة حيث تعد خالتها “شقيقة والدة أروى جودة” وهو ما لا يعرف الكثير.

صفاء أبو السعود
الفنان عبد الله مشرف الفنان رشوان توفيق الفنانة المعتزلة شمس البارودى المعتزلة شمس البارودي حسن يوسف وشمس البارودي حسن يوسف رشوان توفيق شمس البارودي عبد الله مشرف صفاء أبو السعود نيللى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري الآن.. أسعار الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم

فرج عامر يكشف عن اسم مهاجم الأهلي الجديد وجنسيته

أخو النجم هو اللي فصلها| مفاجأة في فيلا محمد صلاح .. تحقيقات

5 أسباب .. خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

انتقال أحمد فتوح من الزمالك.. تعليق ناري من أيمن يونس | فيديو

قرار عاجل من وزير التعليم لمكافحة انتشار الامراض النفسية بين طلاب المدارس

محمد صلاح يكشف الأنسب لخلافة مرتضى منصور في رئاسة الزمالك

الإدارة عايزة فلوس.. مفاجأة بشأن رحيل محمد صلاح من ليفربول.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

وليد توفيق يفجع بوفاة ابن شقيقه.. تفاصيل

مصطفى قمر: مقصر فى حق محمد منير وأغاني حمزة نمرة تشبهني.. فيديو

مصطفى قمر يكشف تفاصيل جديدة عن أولاد حريم كريم

بعد ارتداء الحجاب.. نجمة ذا فويس كيدز تلتحق بألسن عين شمس

اعتزال عادل إمام .. ارتباط عمرو دياب | شائعات هزت الوسط الفني

أوقفت الغناء بسببه.. موقف غريب تعرضت له لطيفة في حفلها بقرطاج| تفاصيل

رد هنا الزاهد على شائعة انفصالها عن أحمد فهمى| تعرف عليه

إيرادات الأفلام.. محمد هنيدي ينتصر على الجميع

ترشيحاتنا

أبرز 10 رسائل لوكيل الأزهر في حفل تكريم الفائزين بمسابقة مواهب وقدرات

الهجرة: شركة المصريين بالخارج لجذب استثماراتهم ودور الوزارة الدعم والمساعدة

تلميع أوراقه .. ماذا قالت المخابرات البريطانية اليوم عن قديروف؟

حكيم وكايروكي وأنغام.. نجوم مهرجان العلمين في أغسطس

الاجتماع الحاسم.. الحوار الوطني يلملم أوراقه لعرضها على الرئيس| وهذه أبرز المقترحات

نشرة الحوادث|شك في علاقة زوجة والده بآخر بالعمرانية.. ومفاجأة في واقعة سرقة فيلا محمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحترس هذه الأعراض تنذرك بالإصابة بمرض النقرس.. لن تتوقعها

خطوات سحرية.. افعل هذه الأمور قبل النوم لتتخلص من الاكتئاب

نجوم يظهرون بعد الاختفاء.. عبدالله مشرف بالعكاز.. رشوان توفيق ينفى شائعة وفاته.. وصفاء أبو السعود وشمس البارودي ونيللى يلفتون الأنظار

لعلاج الأملاح في الجسم .. أحرص على أتباع هذه النصائح

فيديو

متحور كورونا يهدد العالم .. تفاصيل جديدة وتحذير هام

وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج.. اعرف تفاصيلها وكيفية الحصول عليها.. فيديو

لطلاب تنسيق المرحلة الثانية | أماكن شاغرة في كليات القمة

انهيار الذهب من جديد والسعر الحقيقي للدولار بالبنوك | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ