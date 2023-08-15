نجوم يظهرون بعد الاختفاء.. عبدالله مشرف بالعكاز.. رشوان توفيق ينفى شائعة وفاته.. وصفاء أبو السعود وشمس البارودي ونيللى يلفتون الأنظار

شهد الوسط الفنى فى الفترة الأخيرة ظهور نادر لعدد من النجوم الذين اختفوا بشكل مفاجئ وقد أحدث ظهورهم حالة من الجدل الواسع سواء عبر السوشيال ميديا أو فى المناسبات الفنية أو الشخصية ولعل من أبرز هؤلاء عبد الله مشرف ورشوان توفيق وحسن يوسف وشمس البارودي ونيللى وصفاء ابو السعود وهو ما نرصده فى التقرير التالى.

عبد الله مشرف

حرص الفنان عبد الله مشرف علي حضور حفل ختام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته ال 16 المقام حاليا علي مسرح النافورة بدار الاوبرا المصرية .

وظهر عبد الله مشرف وهو يتكا علي عصا يتساعده علي السير فى أحدث ظهور له ، وذلك بعد فترة طويله من الغياب عن حضور اي مناسبات فنية.

عبد الله مشرف

رشوان توفيق

كما حرص الفنان رشوان توفيق علي حضور حفل ختام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته ال 16 المقام حاليا علي مسرح النافورة بدار الاوبرا المصرية .

وظهر الفنان رشوان توفيق بذقن طويلة علي غير العادة فى أحدث ظهور لها بعد شائعات الوفاة التى ترددت عنه.

رشوان توفيق

حسن يوسف وشمس البارودي

أما جاء ظهور كل من حسن يوسف وشمس البارودي فى مناسبة حزينة وهى وفاة ابنهما غرقا والذى كان حديث الرأى العام منذ فترة قصيرة وكان هذا الحدث الجلل بالنسبة لهما دافعا للظهور للإعلام بعد فترة غياب طويلة وخاصة الفنانة المعتزلة شمس البارودي التى كانت مختفية عن الإعلام ولم تظهر سوى فى بعض الصور على مواقع التواصل الاجتماعى.

حسن يوسف وشمس البارودى

نيللى

بينما تداول مستخدمو الفيسبوك صورة انتشرت بشكل كبير للفنانة نيللي صاحبة فوازير رمضان.

وكانت ظهرت نيللي بصورة تجمعها مع حلا شيحة وابنتها واعتمدت نيللي تسريحتها المعتادة والتي اسدلت فيها شعرها علي الجانبين بنفس اللون الأشقر الذي اعتادت علي الظهور به.

وانهالت التعليقات علي صورة نيللي وذلك لملامحها التي لم تتغير ملامحها بالرغم من كبر سنها حيث انها تبلغ ٧٥ عاما وهذا ما أثار الجدل.

وكانت أبرز التعليقات تبقى نيللي رمز الجمال والفن للاستعراضي وآخرون، نيللي الجميلة وحشتنا.

نيللى

صفاء أبو السعود

كما حرصت الفنانة صفاء أبو السعود على حضور عزاء والد الفنانة أروى جودة منذ فترة قصيرة فى ظهور نادر لها والذى أقيم فى مسجد الحامدية الشاذلية.

ويأتى حضور صفاء أبو السعود لعزاء والد أروى جودة لـ القرابة التى تجمعها بالفنانة أروى جودة حيث تعد خالتها “شقيقة والدة أروى جودة” وهو ما لا يعرف الكثير.