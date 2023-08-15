عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كلمة السر ديزني لاند.. حقيقة انفصال نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

نانسي عجرم وفادي
نانسي عجرم وفادي الهاشم

انتشرت خلال الساعات الماضية شائعات حول انفصال الفنانة نانسي عجرم عن زوجها ووالد بناتها الدكتور فادي الهاشم، بعد غيابه عن الظهور برفقتها خلال الفترة الماضية.

 

وأحيت نانسي عجرم عدد من الحفلات خلال الأسابيع الماضية منها حفل ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وظهرت مع بناتها في فيديوهات عديدة، ولكن زوجها فادي الهاشم كانت مختفيا عن الصورة. 

 

لمشاهدة الخبر من هنا

 

ونفت مصادر لبرنامج et بالعربي، أنباء انفصال نانسي عجرم وفادي الهاشم، ونشر موقع البرنامج الفني الشهير صورا للثنائي اللبناني أثناء رحلتهما في ديزني لاند.

 

وظهرت نانسي عجرم وهي حاملة ابنتها الصغيرة وبرفقة زوجها فادي الهاشم، وعدد من المقربين لهما في الصور، وهم سعداء بالرحلة، التي يستمتعان فيها مع بناتهم بالمخيم الصيفي بفرنسا.

 

طرحت منذ أيام المطربة اللبنانية نانسي عجرم أغنيتها الجديدة تيجي ننبسط، وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



الأغنية طرحتها نانسي عجرم احتفالا بموسم الصيف، حيث أنها تعيش خلال هذه الفترة حالة من النشاط الفني ما بين طرح أغنيات واحياء الحفلات سواء داخل مصر أو خارجها.
 

نانسي عجرم الفنانة نانسى عجرم العلمين الجديدة انفصال الفنانة نانسي عجرم فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من ليفربول بعد العرض السعودي لـ محمد صلاح.. شاهد

فرج عامر يكشف عن اسم مهاجم الأهلي الجديد وجنسيته

أخو النجم هو اللي فصلها| مفاجأة في فيلا محمد صلاح .. تحقيقات

يومين فقط.. الأرصاد تزف نبأ عاجلا للمصريين بشأن الموجة الحارة

اشتري الآن.. أسعار الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم

انتقال أحمد فتوح من الزمالك.. تعليق ناري من أيمن يونس | فيديو

5 أسباب .. خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

محمد صلاح يكشف الأنسب لخلافة مرتضى منصور في رئاسة الزمالك

موضوعات متعلقة

بعد صلاة الجنازة .. أحمد شيبة يتصدق بـ خروف على روح والدته

في ذكرى رحيلها.. تعرف على قصة حب فريد شوقي وهدى سلطان

27 أغسطس.. حفل العندليب عبد الحليم حافظ بمسرح سيد درويش

أمير كرارة ومحمد فراج وبسنت شوقي يساندون أبطال فيلم خمس جولات

في ذكرى ميلاد هدى سلطان.. حفظت القرآن وسر انفصالها عن فريد شوقي

في عيد ميلاد رجاء يوسف .. تعرف على أبرز أعمالها

10 صور من حفل لطيفة بمهرجان قرطاج .. شاهد

مستوى متدني وبيدعوا خفة الظل.. ماجدة خيرالله تهاجم مسلسل سيب وأنا أسيب

ترشيحاتنا

أساتذة جامعيون يسهلون الاستيلاء على 25 مليون من أموال وزارة التربية والتعليم

تحتضنها مصر .. انطلاق اجتماعات لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا| صور

وزير التعليم يعلن تغيير دور الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين في المدارس

رئيس الوزراء يستعرض إجراءات تعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير

قضية سب جديدة.. مرتضى منصور أمام المحكمة الاقتصادية

رئيس جامعة الأزهر يشيد بعناية فضيلة الإمام الأكبر بالطلاب الوافدين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في واقعة غريبة.. القبض على مهرب وجدوا في ملابسه شيء صادم

كأنهما عروستان.. موقف أم مع ابنتها يوم زفافها يثير جدلا

أحترس هذه الأعراض تنذرك بالإصابة بمرض النقرس.. لن تتوقعها

خطوات سحرية.. افعل هذه الأمور قبل النوم لتتخلص من الاكتئاب

فيديو

طرح الإعلان التشويقى لفيلم "مندوب مبيعات".. فيديو

محمد صلاح يمنع طلاق زوجين في الإسماعيلية.. القصة كاملة

دخل المستشفى بكلب.. مواطن يثير حالة من الذعر داخل طوارئ المحلة

مفاجأة صادمة في الأسعار الجديدة للسجائر | اعرف رد الشركة المنتجة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ