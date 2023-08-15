كلمة السر ديزني لاند.. حقيقة انفصال نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

انتشرت خلال الساعات الماضية شائعات حول انفصال الفنانة نانسي عجرم عن زوجها ووالد بناتها الدكتور فادي الهاشم، بعد غيابه عن الظهور برفقتها خلال الفترة الماضية.

وأحيت نانسي عجرم عدد من الحفلات خلال الأسابيع الماضية منها حفل ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وظهرت مع بناتها في فيديوهات عديدة، ولكن زوجها فادي الهاشم كانت مختفيا عن الصورة.

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ونفت مصادر لبرنامج et بالعربي، أنباء انفصال نانسي عجرم وفادي الهاشم، ونشر موقع البرنامج الفني الشهير صورا للثنائي اللبناني أثناء رحلتهما في ديزني لاند.

وظهرت نانسي عجرم وهي حاملة ابنتها الصغيرة وبرفقة زوجها فادي الهاشم، وعدد من المقربين لهما في الصور، وهم سعداء بالرحلة، التي يستمتعان فيها مع بناتهم بالمخيم الصيفي بفرنسا.

طرحت منذ أيام المطربة اللبنانية نانسي عجرم أغنيتها الجديدة تيجي ننبسط، وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





الأغنية طرحتها نانسي عجرم احتفالا بموسم الصيف، حيث أنها تعيش خلال هذه الفترة حالة من النشاط الفني ما بين طرح أغنيات واحياء الحفلات سواء داخل مصر أو خارجها.

