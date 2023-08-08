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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نانسي عجرم تطرح تيجي ننبسط احتفالا بموسم الصيف.. فيديو

نانسي عجرم
نانسي عجرم

طرحت منذ قليل المطربة اللبنانية نانسي عجرم أغنيتها الجديدة تيجي ننبسط، وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية طرحتها نانسي عجرم احتفالا بموسم الصيف، حيث أنها تعيش خلال هذه الفترة حالة من النشاط الفني ما بين طرح أغنيات واحياء الحفلات سواء داخل مصر أو خارجها.
 


الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع طارق مدكور.

 

 

حفل نانسي فى العملين

وأحيت نانسي عجرم يوم الجمعة الماضية حفل غنائى ضمن فعاليات مهرجان العملين الجديدة بمشاركة النجم راغب علامة.

وقدمت نانسي خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيها وسط ترحيب كبير من جمهورها المصري بالحفل.

استغلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تواجدها فى مصر خلال الفترة الحالية من أجل إحياء حفلها ضمن مهرجان العلمين لعقد جلسات عمل مع مجموعة من الشعراء والملحنين للاتفاق على مجموعة أغاني جديدة تقوم بتقديمها خلال الفترة القادمة ضمن ألبومها الجديد. 

 

كلمة نانسي عجرم بداية الحفل

وصعدت نانسي إلى الحفل فى تمام الساعة الحادية عشر مساء، وسط تصفيق حاد من الحضور، وحرصت نانسي على توجيه الشكر لجمهورها قائلة: وحشتوني جدا يلا نغني مع بعض كل الأغاني اللى بتحبوها.

وقدمت نانسي عجرم خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغنيتها الشهيرة حبك سفاح وهي الأغنية التى تفاعل معها الحضور بالتصفيق الحاد والغناء.

نانسي عجرم تيجي ننبسط اللبنانية نانسى عجرم المطربة اللبنانية نانسي عجرم

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