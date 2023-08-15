تنسيق الجامعات 2023.. كليات تقبل الطلاب الحاصلين على أقل من 60%

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023، بحد أدنى 60.98% للشعبة العلمية 58.05% للأدبي.



رابط تنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣

ويتم التسجيل بتنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣ ، من تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg



خطوات التسجيل بتنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣

ويمكن للطالب التقدم و التسجيل بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ المرحلة الثانية عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة أو عن طريق اجهزة الحاسب الي المتواجدة داخل معامل التنسيق بالجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة وعدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ 75 رغبة.

كليات تقبل من 60% بتنسيق الكليات2023

ويبحث العديد من طلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات 2023 عن الكليات التي تقبل من 50% لطلاب الشعبة الأدبية، وتشمل أغلب هذه الكليات الآتي: