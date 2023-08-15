عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محافظ الغربية يشكل لجنة تقصي حقائق بغرق 3 عمال في بيارة صرف

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أعطي الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي المحاسب ابراهيم فايد رئيس مجلس مركز ومدينه زفتي بالضرورة تشكيل لجنة من الرقابة والمتابعة لتقصي الحقائق في واقعة وفاة 3 عمال غرقا أثناء تسليكهم إحدي بيارات الصرف الصحي بقرية سنبو بزفتي .

txt

5 قوافل لجامعة طنطا تقدم الرعاية الطبية لـ 5563 شخصا بالقرى الأكثر احتياجا


كما وجه محافظ الغربية بأهمية التأكد من سلامة كافة المواطنين من أبناء القرية وكافة العمال المشاركين في تنفيذ اعمال مشروعات حياة كريمة .

في ذات السياق أعطي المستشار  أحمد ياسر المحامي العام الأول لنيابة شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية منذ قليل تعليماته العاجلة إلي المستشار فتحي زهران رئيس نيابة زفني بتشكيل لجنة ميدانية من فريق النيابة العامة والأدلة الجنائية لمعاينة موقع حادث غرق 3 عمال أثناء تسليك بيارة الصرف الصحي. 

txt

بيطري الغربية: تحصين 197 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع


ووجهت النيابة العامة بالضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث وسماع أقوال شهود العيان.
كما أمرت النيابة العامة بسرعه إنهاء اجراء تصاريح دفن العمال الضحايا وتسليمهم إلي ذويهم لدفنهم بمعرفتهم بمحافظاتهم .

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية الغربية  دفعت اليوم  بفرق غطاسين للانتشال جثامين 3 عمال  غرقوا أثناء أعمال  تسليك غرفة صرف صحي، وإصابة رابع وحالته خطيرة.

txt

اليوم.. أهالي طنطا يودعون إيهاب الشيخ استشاري الأورام بمسجد توكل

كما خصصت 3 سيارات إسعاف لنقل جثامين الضحايا  وتم التحفظ على الجثامين داخل المشرحة، ونقل المصاب إلى مستشفى زفتى العام لتوفير الرعاية الصحية له .
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من  مأمور مركز شرطة زفتى، يفيد بورود بلاغ من الأهالي يفيد  بوقوع  4 عمال داخل غرفة صرف صحي، بقرية سنبو التابعة لدائرة المركز، أثناء قيامهم بعملية التسليم.

شاهد.. محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة بمركز زفتى.. صور

كما تم الدفع  بالقوة أمنية من المباحث الجنائية، وقوات الإنقاذ التابعة للحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم انتشال 3 جثامين من داخل غرفة صرف صحي بعمق 10 أمتار، وهم رضا رمضان السقا، ويبلغ من العمر 30 عاما، مقيم بمحافظة الدقهلية، وحسن السيد الغنام، ويبلغ من العمر 45 عاما، وإسلام عبد الهادي أحمد، 26 عاما، مقيم بمحافظة قنا، وإنقاذ شخص رابع يدعى حسن محمد الدهشوري، ويبلغ من العمر 28 عاما، ويعمل سائق توك توك، في حالة صحية خطرة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثامين ودفنهم .

محافظ الغربية غرق الصرف الصحى عمال تسليك بيارة الصرف الصحي سنبو زفتى ضحايا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخو النجم هو اللي فصلها| مفاجأة في فيلا محمد صلاح .. تحقيقات

فرج عامر يكشف عن اسم مهاجم الأهلي الجديد وجنسيته

بعد محمد شريف.. شوبير يعلن رحيل لاعبا جديدا عن الأهلي

رد فعل مفاجئ من ليفربول بعد العرض السعودي لـ محمد صلاح.. شاهد

انتقال أحمد فتوح من الزمالك.. تعليق ناري من أيمن يونس | فيديو

يومين فقط.. الأرصاد تزف نبأ عاجلا للمصريين بشأن الموجة الحارة

5 أسباب .. خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

خطأ شائع عند تسجيل الرغبات في التنسيق.. نصيحة مهمة من التعليم العالي

موضوعات متعلقة

الغربية .. النيابة العامة تعاين موقع غرق 3 عمال أثناء تسليك بيارة الصرف الصحي

محافظ الغربية يتفقد مستشفى السنطة المركزي خلال جولة مسائية

بالأسماء.. وفاة 3 عمال غرقا في بيارة الصرف الصحي بزفتي بالغربية

رئيس جامعة طنطا: توجيه الأبحاث التطبيقية لدعم الاقتصاد وتوطين التكنولوجيا

ترشيحاتنا

السعودية .. إعلان هام من التعليم بشأن مواعيد بدء الدراسة

كورونا جديد| ما هي أعراض متحور EG.5 "إيريس"؟!.. وهذه البلاد مهددة بالإصابة

رابط تنسيق المرحلة الثانية 2023..الكليات المتاحة علمي علوم وأدبي في جميع المحافظات

تنسيق المرحلة الثانية 2023 .. أماكن شاغرة لطلاب علمي بكليات القمة

شيخ قبائل مطروح: المحافظة أصبحت متطورة بفضل جهود الرئيس السيسي

أحمد موسى: إنتاج الصوب الزراعية مستمر بكثافة في قاعدة محمد نجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توافد النجوم على العرض الخاص لفيلم وش في وش

خطوات سهلة لعلاج الضغط المنخفض في المنزل.. اتبعها

تجهيزات العرض الخاص لفيلم أكرم حسني الجديد العميل صفر| صور

على شريط القطر.. مقطع فيديو لصورة سيلفي ينتهي بمأساة ..أعرف التفاصيل

فيديو

هيثم شاكر يطرح أغنية رنة خلخال.. فيديو

حقيقة تظاهر الرجال الصلع في الأردن للمطالبة بوقف عمليات زرع الشعر |فيديوجراف

طرح الإعلان التشويقى لفيلم "مندوب مبيعات".. فيديو

محمد صلاح يمنع طلاق زوجين في الإسماعيلية.. القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ