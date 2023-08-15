شاهد.. محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة بمركز زفتى.. صور

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار العمل داخل المواقع المختلفة، في مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك من خلال جولة تفقدية لمواقع العمل بقرى دهتورة وسندبسط بمركز زفتى.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة والدورية للمشروع القومي "حياة كريمة" للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن بقرى الريف المصري.

وتفقد محافظ الغربية خلال الجولة مجمع الخدمات الحكومية بقرية بسندبسط، إلى جانب تفقد مشروعات المجمع الزراعي البيطري، مركز طب الأسرة وحدة الحماية المدنية.

واختتمت الجولة بقرية دهتوره حيث تفقد مركز الشباب، وحدة طب الأسرة، الوحدة الاجتماعية.

وخلال الجولة شدد المحافظ على ضرورة تلافي كافة الملاحظات وتكثيف الجهود لتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من تسليم كافة الأعمال المتبقية بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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