قال الصحفي الأمريكي، جاكسون هينكل، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لم يهتم أبدًا بحياة الأوكرانيين، فقط الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وحده حاول منع الصراع في أوكرانيا.

قال هينكل، عبر مدونته على منصة “يوتيوب”: "لا أحد قلق بشأن ما يحدث في أوكرانيا الآن.. من فكر حقًا في الأمر هو الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين".

وأشار إلى أن بوتين كان يحاول منذ ثماني سنوات بذل كل ما في وسعه لحل الأزمة الأوكرانية من خلال الدبلوماسية ومنع موت الناس.

وأضاف: "بوتين كان محقًا بنسبة 100% لكن كييف رفضت كل مبادرات السلام مثل اتفاقيات مينسك".

وفي وقت سابق من اليوم، قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليج سوسكين، إن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، وجنرالاته لا يستطيعون وقف هجوم الجيش الروسي في منطقة خاركيف.

وقال سوسكين، على مدونته على موقع “يوتيوب”، “الوضع في الجبهة صعب للغاية... لا يمكن ضمان حماية كوبيانسك ودفاعها في إطار النظام الحالي لحياة الجبهة تحت قيادة زالوجني وسيرسكي ونايف”.

وأشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تفقد الأرض بالقرب من خاركيف وتعاني من هزيمة خطيرة.

وأضاف: “لا تستطيع القوات الأوكرانية اختراق تحصينات الروس في اتجاهي زابوريجيا ودونيتسك”.