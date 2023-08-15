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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مكتب زيلينسكي: الصواريخ الروسية المستخدمة في أوكرانيا مصنعة بمكونات أجنبية

أوكرانيا
أوكرانيا

قال مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، اليوم الثلاثاء، إنه تم تصنيع الصواريخ الروسية التي أطلقت على أوكرانيا بين عشية وضحاها باستخدام رقائق أجنبية.

كتب يرماك، علي “تليجرام”: “تم تصنيع هذه الصواريخ من قبل الروس هذا العام.. هناك حوالي 30 رقاقة أجنبية في صواريخ Kh-101، والتي تم تصنيعها في أبريل.. نحن نجمع المعلومات ونعمل مع شركائنا ونتواصل معهم بانتظام.. تعمل الحكومات الشريكة لنا أيضا مع مصنعي وموردي الرقائق”.

وأضاف: “تم بالفعل فرض قيود، لكن يجب تعزيز العقوبات لمنع روسيا من الحصول على مكونات مهمة وتصنيع الصواريخ”.

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وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال مسؤولون إن روسيا شنت وابلا من الضربات الصاروخية على لفيف في غرب أوكرانيا ومناطق أخرى بعيدة عن الخطوط الأمامية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.

الصواريخ الروسية أوكرانيا روسيا

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