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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان صادم من الرئاسة الأوكرانية بشأن مفاوضات السلام مع روسيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال المستشار الرئاسي الأوكراني، ميخائيل بودولياك، اليوم الثلاثاء، إن كييف بحاجة إلى أنظمة دفاع جوي مضادة للصواريخ، وليس إلى مفاوضات سلام مع روسيا.

وكتب بودولياك، عبر “تويتر": “نحتاج فقط إلي أنظمة الدفاع الجوي، وليس إلى مفاوضات سلام مع روسيا”.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، بأن الدول الغربية كانت تأمل في أن يساعد الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية، في إجبار روسيا على الدخول في مفاوضات بحلول هذا الشتاء إذا نجح الهجوم، ولكن هذا لم يعد وارد الآن.

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وقالت وول ستريت جورنال نقلا عن دبلوماسيين غربيين، إن الإدارة الأمريكية ومعها الإدارات الغربية كانوا يأملون في أن يؤدي الهجوم الأوكراني المضاد إلى إلحاق ضرر بـ القوات الروسية بما يكفي لجلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طاولة المفاوضات هذا الشتاء لإجراء مفاوضات جادة حول التسوية، ولكن يبدو أن فرص حدوث ذلك ضئيلة الآن.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن الاستراتيجيين والسياسيين العسكريين في الغرب بدأوا في التفكير في هجوم أوكراني مضاد آخر في ربيع عام 2024.

روسيا كييف أوكرانيا

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