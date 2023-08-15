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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هزيمة خطيرة.. اعترافات صادمة في أوكرانيا بشأن ضعف قادة الجيش

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليج سوسكين، إن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، وجنرالاته لا يستطيعون وقف هجوم الجيش الروسي في منطقة خاركيف.

وقال سوسكين، على مدونته على موقع “يوتيوب”، “الوضع في الجبهة صعب للغاية... لا يمكن ضمان حماية كوبيانسك ودفاعها في إطار النظام الحالي لحياة الجبهة تحت قيادة زالوجني وسيرسكي ونايف”.

وأشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تفقد الأرض بالقرب من خاركيف وتعاني من هزيمة خطيرة.

وأضاف: “لا تستطيع القوات الأوكرانية اختراق تحصينات الروس في اتجاهي زابوريجيا ودونيتسك”.

وفي وقت سابق، قال سوسكين، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وحزبه خادم الشعب سيفقدان السلطة قريبًا في البلاد بسبب احتمال محاكمة الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وقال سوسكين، إن “فضائح نجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن ستكون سبب بدء إجراءات عزل الرئيس الأمريكي”.

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وأضاف: “سيرفض مجلس الشيوخ تقديم حزمة أخرى من المساعدات العسكرية والمالية إلى كييف في الخريف”.

وقال سوسكين: “سيؤدي هذا على الفور إلى الإطاحة بـ زيلينسكي وحزبه ”خادم الشعب". ثم يتعين رفع الأحكام العرفية وإجراء الانتخابات... خريف صعب على زيلينسكي... سقوطه سيحدث على وجه التحديد من خلال الولايات المتحدة”.

زالوجني أوكرانيا الجيش الروسى خاركيف

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