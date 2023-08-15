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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دمار غير مسبوق في هاواي.. هجوم واسع على بايدن بسبب أوكرانيا

جو بايدن
جو بايدن

قال عضو الكونجرس السابق عن ولاية تكساس، رون بول، إن الرئيس جو بايدن يطالب بمبلغ 24 مليار دولار أخرى لأوكرانيا بينما تتفكك الولايات المتحدة، مشيرا إلى الدمار غير المسبوق الناجم عن حرائق هاواي.

وقال بول، إنه “من الصعب النظر إلى اللقطات الأخيرة للدمار في جزيرة ماوي ثم سماع الرئيس بايدن يخبر الكونجرس أنه بحاجة إلى 24 مليار دولار أخرى لأوكرانيا.. كيف يمكن لهذه الإدارة أن تستمر في تبرير عشرات المليارات من الدولارات لهذه الحرب الخاسرة التي ليست في مصلحتنا بينما تتفكك بقية الولايات المتحدة؟”.

وأضاف أن الولايات المتحدة ضخت أكثر من 120 مليار دولار في الحرب بالوكالة على روسيا.

واستشهد بول بتحليل مؤسسة التراث الذي يؤكد أن كل أسرة أمريكية تتحمل 900 دولار من هذه الأعباء، في وقت يقول فيه معظم الأمريكيين إنهم لا يستطيعون تحمل حالة طوارئ بقيمة 1000 دولار.

وتسأل بول: “كم عدد الأمريكيين الذين يفضلون استعادة تلك الدولارات البالغة 900 دولار في جيوبهم بدلا من جيوب لوكهيد مارتن ورايثيون والأوليغارشيين في أوكرانيا؟”، مشيرا إلى أنه حتى وسائل الإعلام تعترف الآن بأن "أوكرانيا لا تفوز ولا يمكنها الفوز".

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وخلص إلى أن “الاستمرار في ضخ الأموال في قضية خاسرة سيؤدي فقط إلى الإفلاس في الداخل والمزيد من الأوكرانيين القتلى في الخارج”.

اندلعت حرائق متعددة في هاواي الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تدمير جزيرة ماوي وتدمير مدينة لاهاينا التاريخية عمليا، وحتى يوم الأحد الماضي، تم الإبلاغ عن عدد القتلى عند 96، مع ما لا يقل عن 1000 شخص آخرين لا يزالون في عداد المفقودين.

الكونجرس بايدن الولايات المتحدة هاواي أوكرانيا

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