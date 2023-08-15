اعتقال 180 أوكرانيا في القرم بتهمة سماع أغنية بغير الروسية

قال مسئولون أوكران، إنه السلطات في جمهورية القرم المعلنة من جانب واحد من قبل روسيا، والتي تخضع لها، اعتقلت 180 مواطناً أوكرانيا، من بينهم 117 من تتار القرم، لأسباب سياسية، وفق ما ذكرت صحف أوكرانية.

وذكروا أن 138 لا يزالون رهن الاحتجاز بينما أدين آخرون وغرموا لارتكاب جرائم من بينها تشويه سمعة الجيش الروسي ووضع شعار الدولة الأوكرانية كوشم والرقص على أغنية أوكرانية.

منذ أن سيطرت روسيا على شبه جزيرة القرم في عام 2014، حاكمت السلطات الروسية عشرات من تتار القرم بتهم مختلفة تقول منظمات حقوقية إنها ملفقة.