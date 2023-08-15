تحذير عاجل من روسيا بشأن وقوع كارثة نووية في أوكرانيا

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء، إن قصف أوكرانيا لمحطة زابوريجيا النووية بالأسلحة الثقيلة قد يؤدي إلى كارثة نووية.

وقال شويجو: "هناك وضع ينذر بالخطر ويتطور حول محطة زابوريجيا النووية.. كييف تعرضها لقصف منتظم بالأسلحة الثقيلة، وتصرفات القوات المسلحة الأوكرانية يمكن أن تؤدي إلى كارثة نووية".

وفي وقت سابق من اليوم، قال شويجو، إنه لا يوجد شيء في ساحة المعركة اليوم معرض للخطر من الأسلحة الروسية، حيث أثبتت حتى المعدات العسكرية السوفيتية أنها تفوق المعدات الغربية العسكرية.

وأوضح وزير الدفاع الروسي: "لا يوجد شيء في ساحة المعركة في هذه المرحلة يكون فريدا أو منيعا أمام الأسلحة الروسية، وفي كثير من الحالات، حتى المعدات العسكرية السوفيتية الصنع تتفوق من حيث صفاتها القتالية على النماذج الغربية".

ووفقا لشويجو، فإن وزارة الدفاع الروسية لديها معطيات رصد موضوعية حول إزالة الأسلحة الغربية، مضيفا أن روسيا مستعدة لمشاركة تقييماتها مع الدول الشريكة فيما يتعلق بنقاط الضعف المحددة في المعدات العسكرية الغربية.