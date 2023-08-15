"غير نافعة".. وزير الدفاع الروسي يعلق على جدوى الأسلحة الغربية في أوكرانيا

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد شيء في ساحة المعركة اليوم معرض للخطر من الأسلحة الروسية، حيث أثبتت حتى المعدات العسكرية السوفيتية أنها تفوق المعدات الغربية العسكرية.

وأوضح وزير الدفاع الروسي: "لا يوجد شيء في ساحة المعركة في هذه المرحلة يكون فريدا أو منيعا أمام الأسلحة الروسية، وفي كثير من الحالات، حتى المعدات العسكرية السوفيتية الصنع تتفوق من حيث صفاتها القتالية على النماذج الغربية".

ووفقا لشويجو، فإن وزارة الدفاع الروسية لديها معطيات رصد موضوعية حول إزالة الأسلحة الغربية، مضيفا أن روسيا مستعدة لمشاركة تقييماتها مع الدول الشريكة فيما يتعلق بنقاط الضعف المحددة في المعدات العسكرية الغربية.

وأشار شويجو إلى أن الوضع نفسه يسود في التدريب القتالي للقوات الأوكرانية والتخطيط للعمليات العسكرية الأوكرانية.

وتابع وزير الدفاع الروسي: "وفقًا لتصريحات سابقة لعدد من كبار مسؤولي حلف الناتو، خضع أكثر من 75 ألف جندي أوكراني لتدريب عسكري وفقًا للمعايير الغربية"، مشيرا إلى أنه تم نشر العديد منهم على خط المواجهة، ثم تم أسرهم ثم كشفوا بالتفصيل عن جميع الأساليب التي يقوم عليها نظام التدريب العسكري لحلف شمال الأطلسي.

ولفت إلى أن غالبية القوات الأوكرانية التي تم أسرها أدلت بتعليقات سلبية حول ممارسات التدريب العسكري الغربي، ومع ذلك يواصل الخبراء العسكريون الروس دراسة تفصيلية لجميع المعلومات المستقاة من محتوى برامج التدريب العسكري للخصم.

وأضاف شويجو أن الخبرة المكتسبة تؤخذ أيضًا في الاعتبار عند تطوير برامج تدريب للمتخصصين العسكريين الأجانب في مؤسساتنا التعليمية العسكرية.