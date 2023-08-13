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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القوات الأوكرانية تسعى لاختراق الخطوط الروسية في الجنوب

الجيش الاوكراني
الجيش الاوكراني

قال مسؤول روسي إن القوات الأوكرانية تحاول اختراق الخطوط الروسية في الأجزاء الغربية من منطقة دونيتسك حيث تم استخدام موجات من المقاتلين الأوكرانيين لكسب موطئ قدم إلى الشرق من بلدة ستارومايورسك.

قال فلاديمير روجوف ، المسؤول الروسي في أجزاء من زابوروجي التي تسيطر عليها موسكو ، إنه كان هناك قتال عنيف جنوب فيليكا نوفوسيلكا - في تلك المنطقة - حيث تحاول القوات الأوكرانية اختراق الخطوط الروسية للتقدم إلى الساحل على بحر آزوف.

وقال روجوف 'العدو تمكن من الدخول والحصول على موطئ قدم في الجزء الشمالي من أوروزين بعد أسبوعين من أعنف المعارك وأكثرها دموية من أجل هذه المستوطنة' ، في إشارة إلى نفس الجزء من خط المواجهة.

وقال إن الجنود الروس ما زالوا يسيطرون على الجزء الجنوبي من أوروزين ، مضيفًا أن القوات الأوكرانية كانت تهدف بوضوح للسيطرة على بلدة تقع في الجنوب ، ستاروملينيفكا.

شنت أوكرانيا هجومًا مضادًا في يونيو ، في محاولة لاستعادة مساحات شاسعة من الأراضي التي احتلتها روسيا في جنوب وشرق البلاد. وقد استعادت عدة قرى في الجنوب وبعض الأراضي حول مدينة باخموت المدمرة في الشرق ، لكنها لم تحقق حتى الآن مكاسب كبيرة في مواجهة القوات الروسية المحفورة جيدًا.

وتقول موسكو إن الهجوم المضاد الأوكراني قد فشل.

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