قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، توني شافير، إن تصريحات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بشأن عودة شبه جزيرة القرم ليس لها أساس.

وقال شافير: "لمن هو قائلا هذا؟.. من هو جمهوره؟.. مثل هذه التصريحات ببساطة تجعل منه مهرجا.. لن يقتربوا من شبه جزيرة القرم.. إنه مجرد جنون”.

وشدد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، على أنه بسبب فشل الهجوم المضاد، لا أوكرانيا ولا حلفائها لديهم خطة عمل واضحة.

وفي وقت سابق، أعلن زيلينسكي عن إعداد قائمة بالخطوات الشاملة لـ" إزالة الاحتلال "لشبه جزيرة القرم، ووعد بإعادة دمج شبه الجزيرة في" نسيج الدولة في أوكرانيا " بسرعة كافية.