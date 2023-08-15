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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تستقبل نظام دفاع جوي وجيل جديد من الطائرات بدون طيار

درون
درون

وقعت شركة كونجسبيرج ديفينس آند أيروسبيس  النرويجية عقدًا بقيمة 71 مليون دولار مع الصندوق الدولي الأوكراني، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

يأتي التوقيع، لتسليم أنظمة دفاع جوي إلى كييف ، حسبما ذكرت الشركة في بيان لها.

وقال إيريك لي رئيس كونجسبيرج في البيان إن أنظمة مكافحة الطائرات غير المأهولة (C-UAS) "ستوفر تعزيزًا كبيرًا لقدرات القوات المسلحة الأوكرانية وستدعم قدرتها على حماية شعبها والدفاع عن بلادها ضد التهديدات الجوية". 

تم تطوير الأنظمة لمواجهة طيف واسع من التهديدات عبر الطائرات بدون طيار، مع حلول إما للاستهداف أو تعطيل التهديد الجوي المعادي، وفقًا للبيان. 

في غضون ذلك ، ستسلم شركة راين ميتيل الألمانية لتصنيع الأسلحة نظام طائرة استطلاع بدون طيار من طراز لونا نيو جينيريشن Luna New Generation إلى أوكرانيا "خلال عام 2023" ، حسبما ذكرت في بيان يوم الأحد.  

يتألف نظام الطائرات بدون طيار من محطة تحكم أرضية والعديد من الطائرات بدون طيار ، وسيكون قادرًا على "اكتشاف وتصنيف والتعرف على الأجسام الغريبة في الوقت الفعلي" ، كما جاء في البيان.

قالت راين ميتيل، إن التسليم "يساوي مبلغًا منخفضًا من رقمين مليون يورو".

أنشأت المملكة المتحدة الصندوق الدولي لصالح لأوكرانيا IFU مع شركاء دوليين لتحديد وشراء المعدات لأوكرانيا وضمان تسليمها السريع.

تتألف اللجنة التنفيذية للصندوق من المملكة المتحدة والنرويج وهولندا والدنمارك والسويد.
 

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