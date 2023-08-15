أوكرانيا تعلن حالة التأهب الجوي في مناطقتي خاركيف ودنيبروبتروفسك

أعلنت السلطات الأوكرانية، حالة التأهب الجوي، صباح اليوم الثلاثاء، في منطقتي خاركيف ودنيبروبتروفسك.

ووفقًا لبيانات الخرائط الرقمية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية عبر الإنترنت، تم الإعلان عن الإنذار في الساعة 23:25 في منطقة خاركيف، وبعد دقيقتين - في منطقة دنيبروبتروفسك.

بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن الإنذار في أجزاء من محافظة زابوروجيه والمناطق الخاضعة لسيطرة كييف في دونيتسك ولوجانسك.

يشار إلى أن الهجمات العسكرية التي شنتها القوات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية، بدأت في 10 أكتوبر، وجاءت هذه الهجمات، بعد يومين فقط، من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تم تنفيذه بواسطة الخدمات الخاصة الأوكرانية.

وتم استهداف منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في مناطق مختلفة من أوكرانيا يوميًا، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.