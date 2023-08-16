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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الأمن الروسي يكشف سبب عدم اهتمام الغرب بالتسوية في أوكرانيا

الأسلحة الغربية
الأسلحة الغربية

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن الغرب غير مهتم بالمفاوضات حول تسوية سلمية في أوكرانيا، لأنه حريص على جني أكبر قدر ممكن من الأموال لمجمعهم الصناعي العسكري.

وأوضح ميدفيديف في تصريحات صحفية خلال زيارة لمنتدى الجيش 2023، اليوم الأربعاء: "تكهناتهم بأن الوقت قد حان للجلوس إلى طاولة المفاوضات وبدء محادثات السلام تظهر فقط مدى خبثهم، إنهم لا يريدون هذا على الإطلاق بل يريدون إبقاء دولاب الموازنة العسكرية مستمرًا من أجل جني الأموال".

وأشار ميدفيديف إلى أن القوات الروسية كانت ناجحة للغاية في حرق المعدات التي قدمها الغرب وستواصل ذلك، لافتا إلى أن الدول الغربية تستأنف الغرب بشكل دوري التكهنات بضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى بعض التنازلات.

وأضاف: "لكن علينا أن نضع في اعتبارنا أن هذا ليس سوى جزء من القصة، في حين أن الجزء الآخر هو المجمع الصناعي العسكري الأمريكي والمجمع الأوروبي أيضًا، يكسبون المال من هذا، وهذه طريقة لهم يجنون أرباحًا ضخمة من خلال إمداد أوكرانيا بمعداتهم".

وأثناء زيارته لمعرض الأسلحة التي استولت عليها القوات الروسية خلال العملية الخاصة، ألقى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي نظرة على العديد من قاذفات القنابل اليدوية والأنظمة المضادة للدبابات والأسلحة الصغيرة المصنوعة في الغرب، كما عُرض عليه نظام مدفعي M777 أمريكي الصنع وعربات مصفحة من طراز هامر ومعدات اتصالات غربية.

وفي المعرض المفتوح حيث يتم عرض المركبات المدرعة التي تم الاستيلاء عليها، تم عرض أيضا دبابات ميدفيديف الأوكرانية T-64BV و T-72AG، ومركبة قتالية سويدية CV90-40، بالإضافة إلى مركبة مدرعة Triton وM113 APC الأمريكية تمت ترقيتها في هولندا. 

وفي نفس المعرض، رأى ميدفيديف مركبة مدرعة أسترالية محترقة من طراز Bushmaster، ودبابة فرنسية بعجلات AMX-10RCR، بالإضافة إلى المركبات القتالية البريطانية Husky و Mastiff و AT105 Saxon

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