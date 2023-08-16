إعلان مفاجئ من الناتو بشأن انضمام أوكرانيا إلي الحلف

أفادت صحيفة “الجارديان” البريطانية، نقلاً عن أحد ممثلي حلف الناتو، بأن موقف حلف شمال الأطلسي “الناتو” من قضية انضمام كييف لا يزال كما هو، مؤكدة أن الحلف سيستمر في دعم أوكرانيا من أجل تحقيق السلام الدائم.

ونقلت “الجارديان”، عن ممثل للناتو قوله” "سنواصل دعم أوكرانيا طالما يتطلب الأمر ذلك، نحن مصممون على تحقيق سلام عادل ودائم. موقف الحلف واضح، لم يتغير".

وأمس، اعترف مدير المكتب الخاص لأمين عام حلف الناتو، ستيان جنسن، بأن أوكرانيا يمكن أن تنضم إلي الحلف مقابل التنازل عن جزء من أراضيها لروسيا.

وحسب صحيفة “VG” النرويجية، قال جنسن: "أعتقد أن أحد الحلول قد يكون أن تتخلى أوكرانيا عن الأراضي وتحصل على عضوية الناتو في المقابل".

وأوضح أن “هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى نهاية الصراع في أوكرانيا”.

رد أوكرانيا

من جانبه، قال المستشار الرئاسي الأوكراني، ميخائيل بودولياك، إن أوكرانيا لن تتنازل عن أراضيها من أجل عضوية حلف الناتو.

وكتب بودولياك، عبر “تويتر”، “التنازل عن الأراضي من عضوية حلف الناتو؟ أمر غريب.. هذا يعني فقدان الديمقراطية وتدمير القانون الدولي والنقل الإلزامي للحرب إلى أجيال أخرى".

تعليق ساخر من روسيا

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إنه من أجل انضمام أوكرانيا لحلف الناتو، فإن سلطات كييف ستحتاج إلى التخلي حتى عن كييف نفسها.

وكتب مدفيديف، عبر “تليجرام”: "فكرة جديدة لأوكرانيا من مكتب حلف شمال الأطلسي: يمكن لأوكرانيا الانضمام إلى حلف الناتو إذا تخلت عن الأراضي المتنازع عليها. وماذا؟ الفكرة مثيرة للفضول”.

وأضاف: “السؤال الوحيد هو أن جميع أراضيها محل نزاع كبير. وللانضمام للناتو، ستحتاج سلطات كييف إلى التخلي حتى عن كييف نفسها، عاصمة روسيا القديمة.. سيتعين عليهم نقل العاصمة إلى لفيف".