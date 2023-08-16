رفع كفاءة الحدائق العامة وزراعة النباتات بأحياء الإسكندرية

كثفت أحياء الإسكندرية من أعمال رفع كفاءة الحدائق العامة وزراعة النباتات المثمرة وغير مثمرة وتقليم وتهذيب الأشجار، تنفيذا لتكليفات محافظ الإسكندرية بزيادة المسطحات الخضراء والحفاظ على الرونق الجمالي والحضاري.

وقامت إدارة الحدائق بحي وسط بزراعة 280 من النباتات المختلفة بحديقة "أحمد زويل" بنطاق الحي وقص الحشائش ورفع المخلفات بالحديقة وتطويرها ورفع كفاءتها.

وباشرت إدارة الحدائق بحي أول العامرية بالاشتراك مع إدارة الحدائق المركزية بالمحافظة، تقليم النخيل بالجزيرة الوسطى بالطريق الصحراوي وإزالة المخلفات وري ورفع كفاءة النظافة بحديقتي الأطفال والبردويل وري الأحواض المزروعة بشارع القسم.

وواصل حي أول المنتزه الاهتمام بالمسطحات الخضراء وقص الأشجار وتهذيها أمام نقطة محمد فريد وبعض الشوارع والارتقاء بمستوى الحدائق والمظهر العام والجمالي بنطاق الحي.

وسعيا للارتقاء بالنسق الجمالي قام حي ثان المنتزة بأعمال قص وتهذيب المسطحات الخضراء والأشجار بمنطقة مثلث الإصلاح وأمام محطة قطارأبي قير وإزالة الحشائش وتنظيف الأحواض الزراعية وزراعة النجيل بمدخل منطقة المعمورة وسور المنتزة ومحور المعمورة السياحي، وذلك لما يلعبه الغطاء النباتي من دور هام في تحقيق التوازن البيئي.