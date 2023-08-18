اليابان تستعد لمروره في السماء.. كل ما تريد معرفته عن المذنب نيشيمورا

اكتُشِفَ مذنب جديد في سماء مدينة كاكيغاوا في اليابان، ، وقد أُطلِقَ عليه اسم (C/2023 P1 نيشيمورا) تيمنًا بمكتشفه هيديو نيشيمورا. ومن المتوقع أن يُصبِح المذنب ساطعًا بما يكفي ليُرى بالعين المجردة ابتداءا من شهر سبتمبر المقبل.

يوجد المذنب حاليًا في كوكبة التؤامان في سماء الفجر، وقبل اكتشافه كان مخفيًّا في ضوء الشمس. تُشير بعض التقديرات إلى أن اللمعان المرئي للمذنب حاليًا يبلغ (+10.4)، مما يعني أنه ضعيف ولا يمكن رؤيته بالعين المجرَّدة، ولكنه يمكن مُراقبته باستخدام تلسكوبات بقطر 6 بوصات أو أكبر.

تُفيد التقديرات بأن المذنب يمتلك ذيلًا طويلاً، ومن المتوقَّع أن يستمر في السطوع ويزداد طول ذيله كلما اقتاقترب رَبَ من الشمس. وسيكون المذنب في ذروة سطوعه في منتصف شهر سبتمبر، عندما يكون على بُعد أقرب من الشمس والأرض.

أبرز المعلومات عن المذنب نيشيمورا

اجتاز المذنب نيشيمورا بالفعل مدار الأرض في 15-16 أغسطس 2023، عندما اقترَبَ من الشمس.

يمكن لعشَّاق السماء مراقبة المذنب باستخدام تلسكوب صغير خلال الأيام المتبقية من شهر أغسطس. ويُفضَّل محاولة رؤيته الآن، لأنه قد لا يكون متماسكا عندما يقترب من الشمس، وذلك بسبب مروره من مسافةٍ قريبة جدًا منها.

سيمرُّ المذنب نيشيمورا بالقرب من الشمس عبر مدار عطارد. ولكن إذا نجا المذنب خلال شهر أغسطس، فمن المفترض أن يُرصَدَ باستخدام المنظار في بداية شهر سبتمبر.

ومن المتوقَّع أن يكون أفضل فرصة لمشاهدة المذنب نيشيمورا بالمنظار في 10 سبتمبر، قبل حوالي 45 دقيقة من شروق الشمس، بشرطأن يكون السماء صافية وخالية من التلوث الضوئي.

وستكون مشاهدة المذنب نيشيمورا أكثر وضوحًا في نصف الكرة الأرضية الشمالي، حيث يمكن رؤيته بعد غروب الشمس في 18 سبتمبر. ومن المتوقع أن يستمر المذنب في الظهور في السماء المسائية حتى نهاية شهر سبتمبر.