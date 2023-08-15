بولوكس نجم ضخم برتقالي يظهر في السماء الآن

تتزين سماء مصر الليلة بظاهرة فلكية جديدة وهي اقتران القمر مع النجم بولوكس في برج الجوزاء/ التوأم في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة.

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، اننا نشهد الآن ظهور النجم بولوكس(بيتا برج الجوزاء/ التوأم) بجوار القمر حيث نراهم متجاورين في السماء.

وأكد تادرس، أن اقتران القمر مع النجم بولوكس في برج الجوزاء/ التوأم ي حيث نراهما متجاوران في السماء باتجاة الشرق بغضون 4:25 صباحا تقريبا حتى يختفي المشهد في ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .

واوضح استاذ الفلك أن النجم بولوكس في برج الجوزاء/ التوأم وأنه نجم عملاق برتقالي اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية .

ونوّه أستاذ الفلك، أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأضاف أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.