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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس المتهم بإنهاء حياة زوجته بالقليوبية بسبب المواد المخدرة

متهم - صورة أرشيفية
متهم - صورة أرشيفية

قررت جهات التحقيق بالقناطر الخيرية فى محافظة القليوبية حبس "جزار"  4 ايام على ذمة التحقيق متهم بقتل زوجته طعنا على اثر مشادة حدثت بينهما تطورت لمشاجرة بسبب مطالبة المجنى عليه له بالاقلاع عن تناول المخدرات فقام بطعنها بسلاح أبيض حتى الموت وقررت التصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة وطلبت جهات التحقيق تحريات مباحث مركز شرطة القناطر حول ظروف وملابسات الواقعة وسؤال اهلية المتوفاة وشهود الواقعة.

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جزار يتخلص من زوجته بسبب تناول المواد المخدرة بالقليوبية

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية،  يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول "  دهبية  ح "  25 سنة مصابة بجرح قطعي في الوجه وعدد 3 طعنات فى البطن، وتوفيت متأثرة بإصابتها.
وانتقلت قوة امنية لمكان الواقعة وتوصلت التحريات الى ان وراء ارتكاب الواقعة زوج المجنى عليها ويدعى " محمود م ب " 30 سنة جزار  نشبت بينهما مشاجرة تحولت لمشاجرة بسبب مطالبة المجنى عليها للمتهم بالاقلاع عن تناول المخدرات فقام بطعنها بالسكين .
وتمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم وقالت والدة المجنى عليها، إن المتهم زوج نجلتها وانه حاول التعدى عليها بالضرب هى الاخرى فى المستشفى وتجمع المواطنين وامسكوا به وتم القبض عليه، وتم  تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

القليوبية القناطر الخيرية جهات التحقيق مدير أمن القليوبية أمن القليوبية

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