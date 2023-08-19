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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

استكمال فعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي في قرية محلة حسن بالغربية

صدى البلد

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على استمرار أنشطة وفاعليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي ضمن خطة المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراكز المحلة الكبرى، قطور، بسيون، كفر الزيات وأن المحافظة حريصة على تكثيف أنشطة وفعاليات بناء وتنمية الإنسان وتمكينه اقتصاديا، وذلك لتنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحقيق الحياة الكريمة لأهالي الريف ، سواء من خلال تطوير وتحديث البنية التحتية أو من خلال الفعاليات والأنشطة الخاصة ببناء وتنمية الإنسان.

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جاء ذلك خلال متابعته لعدد من الأنشطة والفعاليات التي نظمتها المحافظة بقرية محلة حسن  بحضور الأستاذ الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء عمرو فكري رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري، الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة، الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب بجامعة طنطا.

وشملت الفعاليات القافلة البيطرية التي نظمتها مديرية الطب البيطري والتي قدم خلالها الأطباء البيطريون كافة الخدمات البيطرية من علاج للأمراض الباطنية والتناسلية لكافة الحيوانات من أبقار، جاموس ، أغنام وخيول بالإضافة إلى تنفيذ عمليات الكشف بالسونار وسحب عينات دم للوقوف على مدى إصابة الحيوانات من عدمه بمرض البروسيلا، وكذلك علاج الطفيليات الداخلية والخارجية للحيوانات بالتجريع والرش، كما قدمت القافلة خدماتها العلاجية للطيور وتم صرف جميع الأدوية بالمجان.

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وشهدت القافلة الطبية التي نفذتها جامعة طنطا إقبالا ملحوظا من المواطنين وذلك كونها تقدم خدماتها الطبية من كشف وعلاج للمواطنين من أهالي قرية محلة حسن والقرى المجاورة لها بالمجان، حيث تم توفير قاعات للكشف في تخصصات (الباطنة، الأطفال، العظام، الجلدية، النساء، الجراحة، الرمد، الأنف والأذن، تنظيم الأسرة وطب الأسنان، جراحة المخ والأعصاب، مسالك بولية، أورام)، ذلك بالإضافة إلى الإقبال على عيادات المبادرات الرئاسية؛ حملة ١٠٠ يوم صحة وعيادات تنظيم الأسرة ومعرض أندية المرأه التي نظمتها مديرية الصحة بالغربية.
في سياق متصل نظمت مديرية الزراعة بالغربية لقاء مع المزارعين بقرية محلة حسن للتعريف بمبادرة حياة كريمة ودورها في تحسين جودة الحياة بقرى الريف المصري، وعلى هامش الفاعليات تمت زراعة عدد من الأشجار ضمن المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة فضلا عن إجراء اختبارات محو الأمية لعدد من الأهالي تمهيدا للحصول على الشهادات الخاصة بمحو الأمية .

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وقامت مديرية التضامن الاجتماعي بتوزيع 40 كرتونة مكونة من 6 كيلوات مواد غذائية إلى جانب توزيع 40 مساعدة مالية لعدد 40 أسرة

وقامت التربية والتعليم بتنظيم عدد من ورش العمل حيث قام الاقتصاد المنزلي بتعليم صنع المشغولات اليدوية وإعادة تدوير المخلفات وقام المجال الصناعي بتعليم صناعة بعض الأثاث وصيانة أثاث المنزل البسيطة

وقامت وحدة حماية الطفل بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بتنظيم العديد من ورش العمل التوعوية للنشء عن خطورة الانتحار والابتزاز الإلكتروني بالإضافة إلى ورشة عمل عن التربية الإيجابية.

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وفي سياق متصل قامت وحدة حقوق الإنسان بتنظيم ورشة عمل تفاعلية عن خطورة الألعاب الإلكترونية وورشة عمل أخرى بعنوان ابني ابنك.

ونظمت مديرية الشباب والرياضة بمركز شباب محلة حسن اختبارات لنادي غزل المحلة لاختيار البراعم والناشئين في كرة القدم، إلى جانب تنظيم دورة تدريبية سفراء مشواري لتنمية المهارات الحياتية للنشء والشباب والتأهيل لمتطلبات سوق العمل

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مدينة المحلة الكبري مديرية الطب البيطري مدير مديرية الطب البيطري محافظ الغربية مبادرة الرئاسية متطلبات سوق العمل

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