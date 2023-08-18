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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث | عروس الغربية ارتدت الكفن بعد الفستان الأبيض .. وحريق جراج العتبة

صدى البلد

نشر قسم الحوادث خلال الساعات القادمة عددا من الأخبار والتقارير المهمة كان أبرزها إنهاء شاب لحياة زوجته بالغربية وحريق التهم محلا بجراج العتبة ومثول البلوجر هبة السيد أمام محكمة الجنايات غدا بعد نشرها فيديو فاضحًا. 

 

رفضت ترجع عش الزوجية.. تفاصيل إنهاء عامل حياة زوجته أمام والدها بالغربية

 

لحظات فارقة كانت قد غيرت مسار أسرة كاملة عقب عشرة زواج استمرت لنحو 5 سنوات بعدما انهي زوج متهور حياة شريكة حياته بطعنات غادرة بواسطة أداة حادة أمام أعين والدها بسبب رفضها العودة إلي منزل عش زوجية كونه كثير الاعتداء عليها بالسب والقذف فضلا عن مرور الأسرة بظروف مادية عصيبة خلال الأسابيع الماضية.

 

غلق شارع رمسيس ومحور حسب الله الكفراوى بالقاهرة.. اعرف الأسباب

 

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، لتنفيذ أعمال إزالة جسم كوبرى مشاه الدمرداش الكائن أمام المدينة الطبية بشارع رمسيس ما يستلزم غلق شارع رمسيس ، على أن يتم تنفيذ الأعمال صباح يوم الجمعة الموافق 2023/8/18 إبتداءً من الساعة الـ12 صباحاً حتى الساعة 6 صباحاً من نفس اليوم .

 

حريق في محل بجراج العتبة وقوات الحماية المدنية تسيطر على الأوضاع.. صور

 

أنقذت العناية الإلهية وبفضل التحرك السريع من قوات الحماية المدنية بالقاهرة في منطقة العتبة من كارثة محققة، بعد نشوب حريق في محل عطور بجراج العتبة وتمت السيطرة عليه دون أن يمتد إلى المحلات المجاورة والسيارات الجراج.

 

محتوى فاضح وتشهير.. كيف انتقمت البلوجر هبة السيد من ابنها بعد وقف أرباحها؟

 

ساعات وتمثل البلوجر الشهيرة هبة السيد أمام الدائرة الأولى جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر استئناف طنطا المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون لمحاكمتها بتهمة الاتجار بالبشر عقب بثها مقطع فيديو ادعت فيها اكتشافها علاقة محرمة بين ابنها وابنتها، مدعية ضبطهما في وضع مخل بغرفة نومهما، مستغلة أطفالها الصغار لكسب المال وزيادة أرباحها من المشاهدات المرتفعة.

 

هام لسكان أكتوبر.. تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق طريق الواحات 6 أشهر

 

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع إستكمال تنفيذ أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الواحات، تحديداً من الجهة المقابلة لمحطة الوقود "توتال" وحتى الجهة المقابلة لمحطة مياه شرب 6 أكتوبر بالإتجاه القادم من طريق الواحات إتجاه مناطق 6 أكتوبر .

 

تعديلات مرورية بسبب القطار الكهربائي.. الطرق البديلة للوصول الى 6 أكتوبر

 

نشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع الغلق الكلي لطريق النايل سات بسبب مشروع القطار الكهربائي.

 

إدّاله مفتاح عمره بإيده | الصنايعي خلّص على عجوز الطالبية جوه بيته

 

العجوز السبعيني شعر بالأمان مع جاره الشاب واعتبره ابنا له خاصة أنه يقيم بمفرده ولا يسأل عنه أحد من اسرته لدرجة أنه أعطاه نسخة من مفتاح منزله للاطمئنان عليه بين الحين والآخر لخوفه من الموت دون ان يشعر به أحد.

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