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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعديلات مرورية بسبب القطار الكهربائي.. الطرق البديلة للوصول الى 6 أكتوبر

صدى البلد

نشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع الغلق الكلي لطريق النايل سات بسبب مشروع القطار الكهربائي. 

 

 يأتي ذلك في اطار استكمال تنفيذ أعمال إنشاء القواعد الخرسانية وتحويل المرافق المتعارضة مع مسار مشروع القطار الكهربائى خط (العين السخنة – العلمين) بطريق النايل سات  تحديداً من الجهة المقابلة لكمبوند هرم سيتى بالإتجاه القادم من طريق الواحات إتجاه ميدان البترول وطريق الفيوم .

 

 ويستلزم الأمر الغلق الكلى لطريق النايل سات أمام حركة المرور فى الإتجاه والموقع المشار إليهما على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال على مدار الـ24 ساعة بدأت من الساعة 12 صباح اليوم الجمعة حتى صباح يوم الجمعة الموافق 19/1/2024، وإجراء تحويل وتقسيم طريق النايل سات فى الإتجاه القادم من طريق الفيوم وميدان البترول إلى إتجاهين للحركة المرورية بواقع حارة مرورية لكل إتجاه وفصلهما بحواجز خرسانية ممتدة لمسافة 400 متر وكذا إستحداث فتحات دخول للمركبات بالجزيرة الوسطى.

 

تحويلات مرورية

 

وذلك على النحو التالى :

- حركة المركبات بطريق النايل سات بالإتجاه القادم طريق الواحات وترغب بالسير إتجاه ميدان البترول وطريق الفيوم تقوم بالدخول يساراً إلى الإتجاه الآخر من الطريق بعد تحويله إلى إتجاهين عن طريق فتحة الدخول المستحدثة بالجزيرة الوسطى .

- استكمال السير بمسار التحويلة المرورية لمسافة 500 متر حتى تجاوز الأعمال ومنطقة الغلق ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلى بطريق النايل سات إتجاه ميدان البترول وطريق الفيوم عن طريق فتحة الخروج المستحدثة.

 

ومن جانبها نسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الغلق الكلى لطريق النايل سات مشروع القطار الكهربائى كثافات مرورية تحويلات مرورية الإدارة العامة لمرور الجيزة

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