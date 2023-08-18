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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غلق شارع رمسيس ومحور حسب الله الكفراوى بالقاهرة.. اعرف الأسباب

قوات الشرطة
قوات الشرطة

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، لتنفيذ أعمال إزالة جسم كوبرى مشاه الدمرداش الكائن أمام المدينة الطبية بشارع رمسيس ما يستلزم غلق شارع رمسيس ، على أن يتم تنفيذ الأعمال صباح يوم الجمعة الموافق 2023/8/18 إبتداءً من الساعة الـ12 صباحاً حتى الساعة 6 صباحاً من نفس اليوم .

وإجراء تحويلات مرورية حيث يتم غلق مسطحى كوبرى أحمد سعيد وتحويل حركة المرور إلى شارع أحمد سعيد إتجاه لطفى السيد ونفق أبو حشيش ، وغلق شارع رمسيس عند تقاطعه مع مسجد القبة الفداوية مع تحويل حركة المرور يمينا شارع القبة الفداوية فمناطق العباسية مع غلق شارع أحمد نجيب من شارع القبة الفداوية ، وغلق مطلع كوبرى أحمد سعيد مع تحويل حركة المرور يميناً مسطح كوبرى أحمد سعيد.

وأعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير  حركة المرور ، لتنفيذ أعمال إنشاء كوبرى مشاه أعلى محور حسب الله الكفراوى بمنطقة نيركو المعادى عند تقاطعه مع شارع المتنبى، مما يستلزم الغلق الكلى لمحور حسب الله الكفراوى ، على أن يتم تنفيذ الأعمال فى مدة زمنية ليلتان ليلاً فقط يومى الجمعة والسبت الموافقين (18، 19 /2023/8) إبتداءً من الساعة 12.05 صباحاً حتى الساعة 6 صباحاً من نفس اليوم.

وإجراء تحويلات مرورية فالقادم من محور حسب الله الكفراوى يسلك منزل كوبرى حسب الله الكفراوى تجاه محور الأوتوستراد فمناطق المعادى ، والقادم من شارع اللاسلكى يسلك شارع نجيب محفوظ (مساكن نيركو) فمناطق الأوتوستراد .

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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القاهرة المعادي تحويلات مرورية رمسيس شارع رمسيس محور حسب الله الكفراوي

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