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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خسائر بمليارات الدولارات.. أستاذ علوم سياسية يكشف لماذا تبحث واشنطن عن «خروج آمن» من الحرب

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
محمد البدوي

قال الدكتور هيثم عمران، أستاذ العلوم السياسية، إن الولايات المتحدة تعيد في الوقت الراهن حساباتها بشأن مسار الحرب مع إيران، في ظل ما يراه من ارتفاع كبير في تكلفة المواجهة على المستويات العسكرية والاقتصادية والسياسية.

خسائر بمليارات الدولارات نتيجة الحرب

وأوضح عمران، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع عبر قناة DMC، أن الإدارة الأمريكية تضع مصالحها في مقدمة حساباتها، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ربما تكبدت خسائر بمليارات الدولارات نتيجة الحرب، دون أن تتمكن حتى الآن من تحقيق عدد من الأهداف التي كانت تستهدفها.

وأشار إلى أن واشنطن لم تنجح في إسقاط النظام الإيراني، كما لم تتمكن من إنهاء السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز، وهو ما يفرض، بحسب رؤيته، البحث عن مسار جديد للتعامل مع الأزمة.

تصريحات الرئيس الأمريكي

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن ارتفاع أسعار النفط تحمل رسائل موجهة بدرجة كبيرة إلى الأسواق العالمية، بهدف الحد من ارتفاع أسعار الطاقة وتقليل تداعياتها على الاقتصاد الأمريكي والداخل الأمريكي.

وأكد أن الإدارة الأمريكية تبحث في المرحلة الحالية عن صيغة تتيح لها الخروج من الحرب بصورة آمنة ومشرفة، بعيدًا عن الحسابات الضيقة المرتبطة باستمرار التصعيد، وهو ما يفسر، وفقًا له، وجود رغبة أمريكية أكبر في الدفع نحو تهدئة مع إيران مقارنة بمراحل سابقة.

وأوضح عمران أن الهدف المطروح حاليًا لا يبدو مرتبطًا بالوصول إلى تسوية شاملة ونهائية لجميع الملفات، وإنما يرتبط بصورة أساسية بـ«تبريد الجبهات» وخفض مستوى التصعيد، بما يسمح بإدارة الملفات العالقة من خلال المسار السياسي.

مضيق هرمز والملفات الاقتصادية

ولفت إلى أن الانتقال من المطالب الكبرى إلى معالجة ملفات محددة، وعلى رأسها مضيق هرمز والملفات الاقتصادية، يعكس محاولة من الطرفين للوصول إلى نقاط تفاهم يمكن البناء عليها بدلًا من الدخول مباشرة في مفاوضات شاملة حول جميع القضايا الخلافية.

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