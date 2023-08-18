إدّاله مفتاح عمره بإيده | الصنايعي خلّص على عجوز الطالبية جوه بيته

العجوز السبعيني شعر بالأمان مع جاره الشاب واعتبره ابنا له خاصة أنه يقيم بمفرده ولا يسأل عنه أحد من اسرته لدرجة أنه أعطاه نسخة من مفتاح منزله للاطمئنان عليه بين الحين والآخر لخوفه من الموت دون ان يشعر به أحد.

الأمان الذي شعر به العجوز مع جاره مالك الورشة المجاورة لمنزله تحول إلى غدر عندما لعب الشيطان برأس الجار للاستيلاء على أموال العجوز وبطاقته الائتمانية خاصة أنه يعلم رقمها السري حيث اعتاد سحب الأموال منها للرجل المسن، وضع الشاب الخطة اللازمة لتنفيذ رغبته في سرقة جاره العجوز فانتظر خروجه من المنزل نظرا لعلمه بكافة تحركاته ومواعيد خروجه وعودته.

خرج العجوز بحركة بطيئة من منزله مر على جاره الشاب في ورشته ألقى عليه السلام وانصرف لوجهته فأسرع الشاب لشقته وفتحها بالمفتاح الذي يحمله لسرقة متعلقات العجوز وأمواله إلا أن القدر كان له رأيا آخر وتلطخت جريمة السرقة بدماء العجوز الذي عاد بشكل مفاجئ لشقته فشاهد جاره الشاب يسرقه وقبل أن يبدي اندهاشه أو صدمته ممن يعتبره ابنه انهال عليه الشاب بطعنات الغدر فسقط جثة هامدة وأكمل المتهم سرقته وفر هاربا وعاد لورشته حتى لا يلفت الانتباه له.

النيابة العامة بجنوب الجيزة قررت حبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل المقترن بالسرقة.

كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه بالجيزة وضبط مرتكب الواقعة.

قالت الداخلية في بيان أمس الخميس: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة أحد الأشخاص- 71 سنة- بالشقة سكنه يقيم بها بمفرده».

وأضافت: «أسفرت تحريات فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة عن أن وراء ارتكاب الواقعة مالك ورشة- مقيم بالعقار المواجه لمسكن المجنى عليه».

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمسكنه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر أنه نظرًا لإقامة المجنى عليه بمفرده وسابقة إعطائه نسخة من مفتاح شقته للاطمئنان عليه من حين لآخر عقد العزم على سرقته، حيث شاهد المجنى عليه خارجًا من مسكنه فصعد للشقة لسرقتها وحال قيامه بالبحث عن مسروقات فوجئ بعودة المجنى عليه فعاجله بعدة طعنات فأودى بحياته واستولى على متعلقاته وهي حافظة نقود بداخلها مبلغ مالى وبطاقة الرقم القومي ورخصة قيادة، 2 كارت فيزا وهاتف محمول وتابلت.

وأضاف بقيامه بسحب مبلغ مالى من أحد الكروت لعلمه برقمه السري لسابقة قيامه بسحب مبلغ مالى للمجنى عليه وإنفاقه المبلغ بإرشاد المتهم أمكن ضبط المسروقات عدا الهاتف المحمول وقرر بتصرفه فيه بالبيع لأحد الأشخاص «له معلومات جنائية» أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».