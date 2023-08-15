أهمها هندسة الذكاء الاصطناعي.. جامعة طنطا: نستعد لـ19 برنامجا متميزا لأول مرة

قال الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، إن الجامعة تستعد لاستقبال الطلاب؛ وذلك من خلال تقديم 19 برنامجا جديدا ومتميزا، أهمها برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي والهندسة الطبية الحيوية.





وأشار “ذكي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"هذا الصباح" المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، إلى أن جامعة طنطا تمتلك أحدث “الروبتات" في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي يقدم خريجين متميزين في هذا المجال، حيث يزود الطالب بما يحتاجه لمواكبة سوق العمل.



وأوضح رئيس جامعة طنطا أن برنامج الهندسة الحيوية لا يوجد منه سوى برنامجين على مستوى الجامعات الحكومية، ويتميز بكونه له علاقة وطيدة بالأجهزة الطبية والتي تعمل بنظومات ذكية ومتقدمة للغاية.