برعاية وزارة التضامن.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة الطالب المنتج

تحدث الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن عن تفاصيل برامج التدريب وفرص التمويل لـ 10 آلاف طالب جامعي، قائلًا إن هذه الفكرة جاءت من إحساس وزارة التضامن بأن الدول لا تعمل في جزر منعزلة، حيث تبنت وزارة التضامن من فترة برامج للحماية الاجتماعية والاهتمام بالإنسان.



وأضاف “هاشم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن وزارة التضامن طرحت هذه الفكرة بهدف ربط المواطن والخريج بسوق العمل، معقبًا أنه يتم العمل على القدرات الإنتاجية للشاب قبل تخرجه من الجامعة حتى يكون مستعدًا لتلبية احتياجات سوق العمل وظهر ذلك من خلال مبادرة الطالب المنتج.



وأشار مستشار وزارة التضامن إلى أن مبادرة الطالب المنتج تقوم بالتدريب والتأهيل الدراسي ومن ثم التمويل بجانب التسويق للمنتج الذي يقدمه الطالب، موضحًا أنه تم تطبيق هذه التجربة منذ عدة أشهر داخل جامعة عين شمس، مضيفًا أن المبادرة شهدت مشاركة واسعة من أصحاب الهمم.