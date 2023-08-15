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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تخصصاتها وأماكنها.. تفاصيل إطلاق نموذج جديد لمدارس التعليم الفني تحت مظلة "ابدأ"

مبادرة ابدأ
مبادرة ابدأ

كشفت بسنت حسين، مسئول في قطاع التدريب بمبادرة ابدأ عن تفاصيل إطلاق نموذج جديد لمدارس التعليم الفني بالتعاون مع مبادرة ابدأ.

وقالت “حسين” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” والمذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، إن هذا النموذج يتم التركيز فيه بشكل كبير على التدريب العملي للطلاب، حيث يتم الربط بين المواد النظرية التي يتلقها الطالب وطريقة تطبيقها في الحياة العملية.
 

 نموذج جديد لمدارس التعليم الفني
 

وأضافت مسئول في قطاع التدريب بمبادرة ابدأ أن المدارس الوطنية يتم الحرص فيها أن تكون المواد التي يتم دراستها تلبي احتياجات الصناعة، لافتة إلى أنه ستم إطلاق مدرستين هذا العام، مدرسة ابدأ للعلوم التقنية في مدينة بدر تتخصص في الذكاء الاصطناعي، والمدرسة الثانية في دمياط وتتخصص في اللوجيستيات وصيانة وإصلاح السفن.

وأشارت مسئول في قطاع التدريب بمبادرة ابدأ إلى أن باب التقديم سيتم فتحه على مدار الأيام المقبلة أمام الطلاب والمدرسين، مؤكدة أن العمالة الفنية هي أساس نهضة وتقدم أي دولة متقدمة.

ابدأ مدارس التعليم الفني الذكاء الاصطناعي اللوجيستيات توك شو صدى البلد

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